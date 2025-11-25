Prioritățile Guvernului Bolojan la noua rectificare. Sănătatea și două companii de stat ar urma să primească mai mulți bani

25-11-2025 | 18:59
Ilie Bolojan
Guvernul pregătește rectificarea bugetară care trebuie adoptată până la finalul lunii noiembrie. Aceasta este cea de a doua rectificare din acest an si are loc la nici două luni de la prima.

Adrian Popovici ,  Constantin Toma,  Robert Hoară

Executivul menține ținta de deficit la 8,4% din PIB și operează doar redistribuiri de fonduri între ordonatorii de credite, fără a modifica nivelul final al deficitului, explică surse politice pentru Știrile ProTV.

Rectificarea ar aduce economii totale de 4,2 miliarde de lei, provenite în principal de la Ministerul Finanțelor și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. În același timp, sunt prevăzute cheltuieli suplimentare în mai multe zone sensibile. Casa Națională de Asigurări de Sănătate primește 1,7 miliarde de lei pentru bunuri și servicii – în special medicamente – și încă 500 de milioane pentru plata concediilor medicale. Casa Națională de Pensii Publice primește un plus de 250 de milioane de lei.

La Ministerul Transporturilor, alocările cresc cu 750 de milioane de lei, bani destinați în principal majorărilor de capital la TAROM și CFR. Autoritățile locale primesc la rândul lor 170 de milioane de lei pentru plata însoțitorilor persoanelor cu handicap.

Ajustări bugetare la prima rectificare din 2025

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat la începutul lunii octombrie că rectificarea bugetară adoptată în şedinţa de Guvern aduce într-o zonă de proiecţie realistă bugetul iar mesajul pe care Guvernul vrea să îl transmită e că revenim într-o zonă de seriozitate şi de disciplină financiară

„Este un moment foarte important, aşteptat, discutat, rectificarea bugetară. Rectificarea bugetară adoptată în această seară de Guvernul României aduce într-o zonă de proiecţie realistă bugetul de stat, în sensul în care am făcut analiza tuturor ordonatorilor de credit, a zonei de cheltuieli şi a zonei de venituri, astfel încât aceste cheltuieli şi venituri să fie proiectate cât mai realist posibil, pentru că avem nevoie, ca prin mesajul pe care îl transmitem odată cu adoptarea rectificării, să transmitem atât românilor, cât şi pieţelor şi investitorilor, că revenim într-o zonă de seriozitate şi de disciplină financiară şi schimbăm atitudinea legată de modul în care tratăm bugetele”, a spus ministrul Finanţelor, după şedinţa de guvern.

Alexandru Nazare a precizat că era un mesaj necesar şi aşteptat. Ministrul a mai spus că ţinta de deficit care este inclusă în această rectificare bugetară este de 8,4%, un necesar de finanţare de 159 de miliarde.

„Negocierea care a stat în spatele obţinerei acestei ţinte e foarte importantă pentru că a fost atât la nivel tehnic cât şi la nivel politic cu comisarul Dombrovskis şi s-a închis prin discuţia pe care a avut-o primul ministru Ilie Bolojan la Bruxelles. De ce e importantă această negociere? Pentru că dacă această ţintă de deficit ar fi fost în zona lui 8%, am fi trebuit să obţinem măsuri de alte 8 miliarde, până la sfârşitul anului, care ar fi fost foarte greu de obţinut şi, bineînţeles, ar fi pus foarte mare presiune mai ales pe zona de investiţii din buget”, a subliniat Nazare.

25-11-2025 18:22

