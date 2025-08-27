Grindeanu respinge ideea numirii șefilor serviciilor din opoziție. Ce spune despre numele vehiculate pentru SRI și SIE

Stiri Politice
27-08-2025 | 21:57
Sorin Grindeanu
Inquam Photos / Mălina Norocea

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat că numele vehiculate pentru șefia serviciilor secrete sunt simple speculații. El a subliniat că viitorii conducători ai SRI trebuie să fie persoane care apără interesul național.

autor
Aura Trif

Nicușor Dan a discutat cu premierul Ilie Bolojan și cu președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la o ședință a coaliției de guvernare.

Potrivit surselor politice, președintele României ar fi menționat două nume pentru conducerile celor două servicii: Gabriel Zbârcea la SRI și Marius Lazurca la SIE.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri, la Digi 24, ce ştie despre Gabriel Zbârcea, Gabriel Lazurca, Florin Vlădică şi Mircea Abrudean, nume vehiculate în spaţiul public pentru conducerea Serviciului Român de Informaţii şi a Serviciului de Informaţii Externe.

”Astea sunt speculaţii. Şi chiar aşa sunt şi le tratez. Ştiţi ce interesează? Interesează faptul că eu cred că acolo trebuie să vină oameni...”, a afirmat Grindeanu.

Întrebat dacă este vorba de SRI şi SIE, liderul PSD a răspuns: ”Deocamdată, la Serviciul de Informaţii Externe există un director. Dincolo, la Serviciul Român de Informaţii, e postul vacant urmare a demisiei domnului Hellvig. Cred că sunt doi ani deja de când e vacantat acest post. Dincolo de nume, care sunt speculaţii, sunt convins că cine trebuie, nu doar cred, cine trebuie să vină acolo, sunt oameni care trebuie să apere - ştiu că au fost folosite foarte des aceste cuvinte - interesul naţional. Şi chiar aşa e. Serviciile româneşti sunt parte a unui sistem de alianţe cu servicii prietene. Noi ne-am câştigat un loc respectat în acest sistem şi aşa trebuie să rămână. Şi asta trebuie să ne ghideze atunci când propunem nişte persoane, şi asta este atributul preşedintelui, prin Constituţie, al Parlamentului e să le voteze sau nu. Asta cred că este linia după care trebuie să ne ghidăm. Şi sunt convins că aşa se va întâmpla”.

Despre opoziție la șefia serviciilor

Grindeanu a fost întrebat dacă ar trebui să se păstreze acea cutumă instituită de Traian Băsescu ca şefii serviciilor secrete să vină din zona de opoziţie.

”Cred că suntem în situaţia în care avem două servicii parte a unui sistem de alianţe şi ceea ce trebuie să ne ghideze în primul rând este a numi acolo persoane care să apere interesele naţionale ale României, dar care să înţeleagă şi contextul în care îşi desfăşoară activitatea. Dacă vorbim de opoziţie în România, vorbim de AUR. În ceea ce mă priveşte, am o mare problemă din această perspectivă, pentru că România e ţară membră a Uniunii Europene. Şi e un lucru pe care eu nu cred că trebuie să-l pierdem şi trebuie să ţinem cu toată forţa de apartenenţa noastră la Uniunea Europeană şi de apartenenţa noastră la NATO. Discursul pe care îl are de multe ori AUR pare anti-european, pare anti-UE. Asta e o problemă peste care eu nu pot să trec. Şi eu şi PSD-ul. Şi atunci mi-ar fi dificil să mă gândesc că una din propuneri o să vină din această zonă, o zonă care şi-a câştigat o anumită identitate politică spunând că noi ar cam trebui să ieşim din UE. Asta e o treabă peste care e greu să treci. Şi personal, dar şi ca partid social-democrat”, a explicat preşedintele interimar al PSD.

El a mai fost întrebat dacă viitorii şefi ai serviciilor secrete trebuie să vină din zona societăţii civile sau din rândul partidelor politice.

”Nu vreau să intrăm în amănunte pentru că aş specula, aş face pure speculaţii. Înţeleg rolul pe care îl are preşedintele dat de Constituţie, indiferent cine e preşedinte, în cazul nostru Nicuşor Dan, de a face aceste nominalizări, care ar fi bine să treacă prin vot în Parlament”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, sorin grindeanu, coalitie, SRI, sie,

Dată publicare: 27-08-2025 21:57

