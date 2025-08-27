PSD, prin vocea lui Grindeanu: Cofinanțarea PNRR și a programelor UE apasă bugetul de stat la maximum

27-08-2025 | 22:20
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri, că presiunea pe bugetul de stat de anul acesta şi anul viitor pentru cofinanţarea proiectelor europene va fi poate cea mai mare din istorie.

autor
Vlad Dobrea


"A fost o ordonanţă săptămâna trecută care clarifică anumite lucruri. Necesară ordonanţă. (...) Şi până săptămâna trecută, când s-a dat ordonanţa, ei n-au reuşit nici măcar să semneze contractul. Şi atunci s-a făcut această reglementare - proiectele care n-au semnat contractele, nici n-au început, mai ales că trebuie să termin până în vara anului viitor, trebuie să fie scoase. Şi toată lumea a fost de acord cu acest lucru. (...) Valoarea e undeva, cred, în jur de 5-6 miliarde, 7 neîncepute. Şi atunci te duci de la 48, scazi până aproape de 40. Tot ai 100%. Tot e dublu. Şi asta este presiune pe bugetul de stat”.

Grindeanu spune că presiunea pe bugetul de stat va fi și anul viitor:

”Şi presiunea pe bugetul de stat va fi anul acesta şi anul viitor pe cofinanţarea proiectelor europene, poate cea mai mare din istorie. De ce? Pentru că am început să învăţăm să atragem banii din programele operaţionale obişnuite şi statul şi acolo trebuie să vină cu cofinanţare - şi în plus ai cofinanţare şi pe PNRR", a declarat Grindeanu, la Digi24 TV.

Potrivit acestuia, la Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" suma alocată de la buget în acest an este mică raportată la cea necesară pentru cofinanţarea proiectelor cu fonduri europene. Totodată, el a subliniat că ar fi "o prostie" din partea României să fie suportate de la buget sumele pentru acoperirea proiectelor PNRR care nu vor fi finalizate până la finalul perioadei programate, luna august a anului viitor.

"Noi acolo, când v-am spus, vorbim de miliarde de euro, nu de lei. Tot programul sau toată finanţarea pe anul ăsta pe 'Anghel Saligny' a fost de 10 miliarde de lei. (...) Şi atunci presiunea pe bugetul de stat e una mare, anul acesta şi anul viitor, pe investiţii pe cofinanţare pentru proiectele europene. Şi a fost necesar să se dea această ordonanţă. Mai mult decât atât, e necesar să se ia proiect cu proiect să vedem care dintre ele se finalizează până la jumătatea anului viitor. Da, le semnăm primarii şi preşedinţii de consilii judeţene, ca să spun de autorităţile locale, au semnat parte dintre proiecte, pe proprie răspundere că vor fi finalizate", a mai menţionat liderul PSD. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 27-08-2025 22:20

