"Nu am spus că nu-l mai vreau. M-aţi înţeles greşit. Eu am spus că vom face, aşa cum am făcut în iunie, cred, o consultare internă cu toţi primarii PSD, cu toţi consilierii PSD, cu toţi parlamentarii PSD, în care vom hotărî ce face PSD-ul în continuare. Ştiţi, de opt, nouă, zece luni auzim aşa: PSD-ul e de vină. Ne-au vrut în Guvern, ne-au vrut în Coaliţie, ne-au vrut să asigurăm această majoritate, dar de vreo 10 luni de zile auzim doar cum PSD-ul e de vină, ca şi cum PSD-ul a fost singur la guvernare, cu bune şi cu rele", a spus Grindeanu.

Întrebat de reacţia PNL, partid care i-a cerut preşedintelui PSD să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie, susţinând că afirmaţiile liderului PSD contribuie la crearea senzaţiei de instabilitate şi afectează credibilitatea României, Sorin Grindeanu a replicat ironic: "cei care mă cunosc pe mine şi echipa mea ştiu că reacţionăm extrem de bine la ultimatumuri de acest tip".

Liderul social democrat l-a acuzat pe premierul Bolojan de aroganţă şi de faptul că este premierul unui partid, iar acel partid nu este PNL, ci USR.

"Din punctul nostru de vedere România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă şi prin a da impresia că un premier al unei Coaliţii aparţine unui singur partid sau răspunde doar în faţa unui singur partid. Când ai o Coaliţie din patru partide plus un grup al minorităţilor răspunzi în faţa tuturor. Domnul Bolojan nu este premierul doar al USR-ului. Bolojan e şi premierul PSD-ului şi al UDMR-ului, chiar şi al PNL-ului. E premierul coaliţiei acesteia şi de aceea fac aceste precizări, dacă îmi este permis, pentru a spune că în aceste luni noi nu l-am simţit ca fiind premierul unei coaliţii. A fost premierul mai degrabă a unei formaţiuni din această coaliţie şi aia nu e PNL-ul. E USR-ul", a afirmat Sorin Grindeanu.

Acesta a mai spus că stabilitatea la acest moment există şi asta se datorează PSD.

"Stabilitatea pe care mulţi o invocă în această perioadă există, fiindcă Partidul Social Democrat a înţeles în primăvara-vara anului trecut să intre în această coaliţie şi a ales responsabilitatea în faţa sau în opoziţie cu o decizie care ar fi fost poate mai simplă. Aceea de a intra în opoziţie, de a face lucrurile din această perspectivă mai simple pentru noi. Noi am ales această opţiune şi am ales stabilitatea într-un moment complicat", a susţinut Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a subliniat că PSD va fi la guvernare atât timp cât va avea un cuvânt de spus.

"Suntem la guvernare atâta timp cât avem un cuvânt real de spus. Ceea ce am spus ieri, am spus un lucru simplu, care este contestat azi sau care a provocat aceste reacţii. Că noi, în PSD, la 8 luni de la guvernare, vrem să facem o consultare internă dacă mai continuăm sau nu în această coaliţie. Şi dacă vom alege să continuăm, în ce formă continuăm. Mai continuăm în aceeaşi formă cu patru partide plus grupul minorităţilor naţionale. Sau într-o formă mai redusă? Sau alte variante. Dacă acum ni se neagă, nu avem voie să ne facem nici măcar intern o consultare!?", a spus Grindeanu.

Acesta a adăugat că termenul limită al consultărilor interne va fi bugetul. Grindeanu a subliniat că bugetul reprezintă oglinda unei viziuni politice.

"Am anunţat la începutul lunii decembrie că noi intrăm într-o perioadă în care vom face aceste consultări interne. Termenul limită este bugetul (...). Bugetul nu e neapărat un simplu tabel, ne uităm venituri, cheltuieli şi lucrurile pe care le ştiţi cu toţii. Bugetul e oglinda unei viziuni politice. Această viziune politică într-o coaliţie nu poate să fie doar de o parte, doar de pe zona de dreapta. Dacă vrei şi îţi doreşti să ai partener PSD-ul, trebuie să ai în acest buget şi viziunile de stânga, reprezentate de PSD. Şi ca să fiu şi mai clar, va exista buget votat în Parlament de PSD ori cu propunerile venite dinspre PSD, ori acel buget nu va fi votat", a declarat Grindeanu.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, secretarul general al partidului, Claudiu Manda, şi prim-vicepreşedintele PSD, Corneliu Ştefan, au participat, joi, şedinţa Consiliului Politic al PSD Constanţa care a avut loc la Centrul de afaceri Năvodari.