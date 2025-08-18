În timp ce România este pe marginea prăpastiei, Grindeanu susține că nu avem cum să intrăm în incapacitate de plată

În țară, reuniți la sediul central al partidului, liderii social democrați au transmis că rămân la guvernare și nu se vor alia cu AUR, însă nici nu se grăbesc să revină la discuțiile cu partenerii din coaliție.

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu spune că după primele două pachete de măsuri fiscale ar fi nevoie și de un pachet de relansare economică.

Social-democrații refuză să se prezinte la ședințele coaliției, până când nu ajung la un acord privind pachetul al doilea de măsuri fiscale.

Se împlinesc trei săptămâni de când cele patru partide n-au mai stat la aceeași masă. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, cere și un pachet de relansare economică.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: „E necesar pentru țara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică care nu înseamnă efort bugetar. Am urlat că vine lupul, vine apocalipsa, dar vine Fitch și spune, urmare adoptării pachetului 1, că suntem în aceeași situație. Trebuie să ne preocupe relansarea economică”.

Deși premierul Ilie Bolojan a anunțat că România riscă să între incapacitate de plată dacă nu vă reduce cheltuielile excesive din ultimii ani, Sorin Grindeanu nu-i dă dreptate.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: „Din moment ce avem creștere economică pe trimestrul al doilea, avem rating de țară păstrat la fel, preocupări pe reducerea cheltuielilor statului, eu cred că răspunsul e la îndemână, nu suntem în această situație”.

Scos țap ispășitor în scandalul din coaliției, USR cere o împăcare de dragul guvernării, iar PNL le cere colegilor din coaliție să lase orgoliile deoparte.

Chiar dacă George Simion s-a arătat dispus să guverneze alături de PSD, Grindeanu îi transmite că nu trădează.

Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD: „PSD e partid serios, nu luăm decizii pe picior”.

Reporter: Garantați că PSD nu vă face coaliție sau alianță cu AUR?

Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD: „În mandatul meu, da!”.

Până la ameliorarea relațiilor între partide, social-democrații participă, totuși, la ședințele grupurilor de lucru pentru realizarea pachetului al doilea de măsuri fiscale și reforma pensiilor magistraților.

