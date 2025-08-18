În timp ce România este pe marginea prăpastiei, Grindeanu susține că nu avem cum să intrăm în incapacitate de plată

Stiri Politice
18-08-2025 | 19:29
În țară, reuniți la sediul central al partidului, liderii social democrați au transmis că rămân la guvernare și nu se vor alia cu AUR, însă nici nu se grăbesc să revină la discuțiile cu partenerii din coaliție.

autor
Constantin Toma,  Teodora Suciu

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu spune că după primele două pachete de măsuri fiscale ar fi nevoie și de un pachet de relansare economică.

Social-democrații refuză să se prezinte la ședințele coaliției, până când nu ajung la un acord privind pachetul al doilea de măsuri fiscale.

Se împlinesc trei săptămâni de când cele patru partide n-au mai stat la aceeași masă. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, cere și un pachet de relansare economică.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: „E necesar pentru țara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică care nu înseamnă efort bugetar. Am urlat că vine lupul, vine apocalipsa, dar vine Fitch și spune, urmare adoptării pachetului 1, că suntem în aceeași situație. Trebuie să ne preocupe relansarea economică”.

Ilie Bolojan
Guvernul decide soarta proiectelor din PNRR și Anghel Saligny. Primarii cer mai mult control pe bugetele locale

Deși premierul Ilie Bolojan a anunțat că România riscă să între incapacitate de plată dacă nu vă reduce cheltuielile excesive din ultimii ani, Sorin Grindeanu nu-i dă dreptate.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: „Din moment ce avem creștere economică pe trimestrul al doilea, avem rating de țară păstrat la fel, preocupări pe reducerea cheltuielilor statului, eu cred că răspunsul e la îndemână, nu suntem în această situație”.

Scos țap ispășitor în scandalul din coaliției, USR cere o împăcare de dragul guvernării, iar PNL le cere colegilor din coaliție să lase orgoliile deoparte.

Chiar dacă George Simion s-a arătat dispus să guverneze alături de PSD, Grindeanu îi transmite că nu trădează.

Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD: „PSD e partid serios, nu luăm decizii pe picior”.

Reporter: Garantați că PSD nu vă face coaliție sau alianță cu AUR?

Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD: „În mandatul meu, da!”.

Până la ameliorarea relațiilor între partide, social-democrații participă, totuși, la ședințele grupurilor de lucru pentru realizarea pachetului al doilea de măsuri fiscale și reforma pensiilor magistraților.

Sursa: Pro TV

Etichete: PSD, george simion, sorin grindeanu,

Dată publicare: 18-08-2025 19:28

Guvernul decide soarta proiectelor din PNRR și Anghel Saligny. Primarii cer mai mult control pe bugetele locale
Stiri Politice
Guvernul decide soarta proiectelor din PNRR și Anghel Saligny. Primarii cer mai mult control pe bugetele locale

După ce șeful Executivului Ilie Bolojan i-a avertizat că vor fi oprite unele proiecte din PNRR și Anghel Saligny, primarii municipiilor au ajuns luni la Guvern pentru negocieri.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, promite un pachet de relansare economică „fără eforturi bugetare”
Stiri Politice
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, promite un pachet de relansare economică „fără eforturi bugetare”

PSD are amendamente la proiectul de ordonanță de urgență care ar urma să sisteze anumite investiții prin PNRR și programul Anghel Saligny.

Sorin Grindeanu respinge oferta unui guvern PSD-AUR în timpul mandatului său: „Suntem un partid serios”
Stiri Politice
Sorin Grindeanu respinge oferta unui guvern PSD-AUR în timpul mandatului său: „Suntem un partid serios”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, respinge ideea unei coaliții cu AUR, explicând că nu se va ajunge într-o astfel de situație în timpul mandatului său. Declarațiile vin după ce Geprge Simion s-a declarat deschis la o guvernare AUR-PSD.

Proiect. Posibile reduceri de posturi şi o scădere cu 30% a salariilor la ASF, ANRE şi ANCOM
Stiri Economice
Proiect. Posibile reduceri de posturi şi o scădere cu 30% a salariilor la ASF, ANRE şi ANCOM

Conducerile executive ale ANRE, ASF și ANCOM trebuie să prezinte până la 30 septembrie 2025 o nouă organigramă care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate şi de 30% a posturilor din serviciile suport.

Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderii Europei și președintele Ucrainei au început să ajungă la Casa Albă
Stiri externe
Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderii Europei și președintele Ucrainei au început să ajungă la Casa Albă

Volodimir Zelenski se întâlnește, azi, cu Donald Trump. Va fi însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

Reforma Romsilva, criticată de sindicaliști. Proiectul are „erori de ordin juridic şi administrativ”, acuză silvicultorii
Stiri actuale
Reforma Romsilva, criticată de sindicaliști. Proiectul are „erori de ordin juridic şi administrativ”, acuză silvicultorii

Federaţia Silva contestă proiectul de reformă a Romsilva. Sindicaliștii consideră că proiectul are „numeroase erori de ordin juridic şi administrativ” și sunt gata să proitesteze în fața Ministerului Mediului.

