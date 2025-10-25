Grindeanu critică derapajele din coaliție. „Loialitatea nu înseamnă aplauze ca în Coreea de Nord”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că loialitatea într-o coaliţie de guvernare nu exclude criticile, adăugând că „nu suntem în Coreea de Nord să aplaudăm toţi”.

„Nu ne-am transformat într-o sectă de adulatori ai politicilor unora”, a adăugat Grindeanu.

„Loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile. Nu suntem în Corea de Nord, să aplaudăm toţi aşa. Şi nu ne-am transformat într-o sectă de-asta de adulatori ai politicilor unora. Da, venim, ne spunem punctul de vedere, venim cu propuneri constructive, În coaliţie deciziile se iau în consens cu toţi actorii din coaliţie, dar nu poţi să nu vii cu propuneri pe care noi le considerăm constructive şi nu poţi să nu zici nimic când unele propuneri sunt proaste”, a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Buzău.

Grindeanu critică Ordonanța 52 pentru blocarea administrației

El a dat exemplu Ordonanţei 52 despre care afirmă că a blocat România.

„De exemplu, Ordonanţa 52, care a blocat România. A blocat România, atât administraţiile locale, cât şi administraţia centrală. Sau, refacem deficitul cu CASS pentru mame? Refacem deficitul cu CASS pentru deţinuţii politici, foştii deţinuţi politici sau pentru veteranii de război? Aşa se reface deficitul? Ce vreţi de la noi, să stăm şi să ne uităm cum se fac aceste greşeli, să nu spunem nimic? Asta nu înseamnă că nu suntem parte a acestei coaliţii. Dar şi când avem lucruri de spus, o să le spunem. Apăsat”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

În ultima perioadă, au existat mai multe schimburi publice de replici între liderul PSD Sorin Grindeanu şi premierul Ilie Bolojan pe tema reformei pensiilor magistraţilor şi a mai multor măsuri economice.

