Grindeanu critică derapajele din coaliție. „Loialitatea nu înseamnă aplauze ca în Coreea de Nord”

25-10-2025 | 14:59
Sorin Grindeanu
Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că loialitatea într-o coaliţie de guvernare nu exclude criticile, adăugând că „nu suntem în Coreea de Nord să aplaudăm toţi”.

autor
Sabrina Saghin

„Nu ne-am transformat într-o sectă de adulatori ai politicilor unora”, a adăugat Grindeanu.

„Loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile. Nu suntem în Corea de Nord, să aplaudăm toţi aşa. Şi nu ne-am transformat într-o sectă de-asta de adulatori ai politicilor unora. Da, venim, ne spunem punctul de vedere, venim cu propuneri constructive, În coaliţie deciziile se iau în consens cu toţi actorii din coaliţie, dar nu poţi să nu vii cu propuneri pe care noi le considerăm constructive şi nu poţi să nu zici nimic când unele propuneri sunt proaste”, a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Buzău.

Grindeanu critică Ordonanța 52 pentru blocarea administrației

El a dat exemplu Ordonanţei 52 despre care afirmă că a blocat România.

„De exemplu, Ordonanţa 52, care a blocat România. A blocat România, atât administraţiile locale, cât şi administraţia centrală. Sau, refacem deficitul cu CASS pentru mame? Refacem deficitul cu CASS pentru deţinuţii politici, foştii deţinuţi politici sau pentru veteranii de război? Aşa se reface deficitul? Ce vreţi de la noi, să stăm şi să ne uităm cum se fac aceste greşeli, să nu spunem nimic? Asta nu înseamnă că nu suntem parte a acestei coaliţii. Dar şi când avem lucruri de spus, o să le spunem. Apăsat”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Președintele PSD, despre salariul minim: ”Asta ar putea duce spre infringement”

În ultima perioadă, au existat mai multe schimburi publice de replici între liderul PSD Sorin Grindeanu şi premierul Ilie Bolojan pe tema reformei pensiilor magistraţilor şi a mai multor măsuri economice.

Sursa: News.ro

Etichete: sorin grindeanu, coalitie,

Dată publicare: 25-10-2025 14:59

Grindeanu spune care a fost cea mai mare greșeală a PSD la alegerile prezidențiale. ”Ne-a dus la finalitatea pe care o știți”
Grindeanu spune care a fost cea mai mare greșeală a PSD la alegerile prezidențiale. ”Ne-a dus la finalitatea pe care o știți”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că o greşeală a partidului a fost că nu a gestionat bine alegerile prezidenţiale şi faptul că social-democraţii nu au ştiut ce să voteze.

 

Președintele PSD, despre salariul minim: ”Asta ar putea duce spre infringement”
Președintele PSD, despre salariul minim: ”Asta ar putea duce spre infringement”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, că Roxana Mânzatu, comisar european, a avertizat că nu este bine ca România să îngheţe salariul minim, pentru că acest lucru ar putea duce spre infringement.

Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție
Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Sorin Grindeanu a anunțat, joi, că a avut un „dialog constructiv” la Parlament cu reprezentanții principalelor instituții din justiție, pe tema pensiilor magistraților.

