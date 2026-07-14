GALERIE FOTO. Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan pe covorul roșu la Palatul Elysee. Cum s-a îmbrăcat partenera președintelui

Administrația Prezidențială a publicat imagini cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru pe covorul roșu din Franța, înainte de evenimentul din seara zilei de 13 iulie.

La dineul de la Palatul Elysee au fost invitați liderii care au participat la reuniunea „Coaliției pentru Voință” pentru sprijinirea Ucrainei în războiul declanșat de Rusia.

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a ales, pentru covorul roșu, înainte de dineul de la Palatul Elysee, o ținută elegantă, în nuanțe de albastru, formată dintr-o rochie lungă, plisată, cu efect de degrade.

Modelul pe care îl poartă are partea de sus realizată dintr-un model semitransparent, iar dedesubt se poate observa un top din aceeași nuanță de culoare.

Ținuta a fost accesorizată discret cu o pereche de pantofi cu toc.