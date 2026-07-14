GALERIE FOTO. Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan pe covorul roșu la Palatul Elysee. Cum s-a îmbrăcat partenera președintelui

Stiri Politice
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Mirabela gradinaru nicusor dan franta sursa getty 2
Getty

Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au participat, luni seara, la dineul oferit de președintele Emmanuel Macron la Palatul Elysee, în onoarea șefilor de stat și de guvern prezenți la Paris în ajunul Zilei Naționale a Franței

autor
Cristian Matei

Administrația Prezidențială a publicat imagini cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru pe covorul roșu din Franța, înainte de evenimentul din seara zilei de 13 iulie. 

La dineul de la Palatul Elysee au fost invitați liderii care au participat la reuniunea „Coaliției pentru Voință” pentru sprijinirea Ucrainei în războiul declanșat de Rusia. 

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a ales, pentru covorul roșu, înainte de dineul de la Palatul Elysee, o ținută elegantă, în nuanțe de albastru, formată dintr-o rochie lungă, plisată, cu efect de degrade.

Modelul pe care îl poartă are partea de sus realizată dintr-un model semitransparent, iar dedesubt se poate observa un top din aceeași nuanță de culoare.

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Ținuta a fost accesorizată discret cu o pereche de pantofi cu toc.

Mirabela gradinaru nicusor dan franta sursa agerpres 2
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Agerpres

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

AFP

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Agerpres

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De asemenea, Nicușor Dan a postat un mesaj pe Facebook în care i-a mulțumit omologului său francez pentru invitație. 

Mulțumesc Președintelui Emmanuel Macron și Primei Doamne a Republicii Franceze pentru invitația la dineul oficial oferit în onoarea șefilor de stat și de guvern, o oportunitate de a consolida dialogul și cooperarea dintre țǎrile noastre”, a scris Președintele României pe Facebook. 

Coaliţia Voinţei, condusă de Regatul Unit şi Franţa, este formată din peste 35 de ţări care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse.

Potrivit Agerpres, iniţiativa a fost anunţată pe 2 martie 2025 de premierul britanic de la acea vreme Keir Starmer, în prezent demisionar, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfăşurat sub motto-ul 'Securizarea viitorului nostru'.

Obiectivul declarat al iniţiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev şi Moscova lansate de SUA în februarie 2025, printr-o contribuţie la garanţii de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potenţiale încetări a focului şi a unui acord de pace.

Nicușor Dan nu exclude alegerile anticipate, dar crede că nu ar rezolva criza politică. „Vom fi cam tot în această situație”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: nicusor dan, paris, Franta, palatul elysee, Mirabela Grădinaru ,

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