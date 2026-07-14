Vizita are loc la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Administrației Prezidențiale, arată news.ro.

Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta funcționează ca o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere comună a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse, caracterizată prin interese comune în domeniile securității, economiei, conectivității energetice și de infrastructură, rezilienței și combaterii amenințărilor hibride.

România, solidară cu Ucraina și Republica Moldova

Administrația Prezidențială subliniază că participarea președintelui României la acest Summit demonstrează „solidaritatea României cu Ucraina și susținerea fără echivoc a independenței, suveranității și integrității teritoriale a acestui stat”. Nicușor Dan va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est.

Summitul este important și prin prisma susținerii parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova, urmând să abordeze, totodată, teme precum conectivitatea regională, securitatea energetică și reziliența.