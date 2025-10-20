Gabriela Firea, întrebată dacă va candida din nou la Primăria Capitalei: ”Avem sondaje interne, nu le-am făcut publice”

20-10-2025 | 15:20
Președintele PSD București, Gabriela Firea, nu a respins posibilitatea de a candida din nou la Primăria Capitalei, luni, întrebată de jurnaliștii de la Palatul Parlamentului dacă ar putea lua această decizie.  

Cristian Matei

Corespondentul Pro TV Constantin Toma a întrebat-o pe Gabriela Firea dacă va candida la funcția de primar general, în cazul în care Daniel Băluță, considerat favorit de unele sondaje, va refuza să intre în cursa electorală, așa cum a declarat public în luna mai.

”Vom avea întâlniri la PSD București și de asemenea la sediul central cu domnul președinte și vom stabili toate aceste aspecte”, a răspuns Firea, care în prezent este și europarlamentar.

Tot ea a precizat că PSD București are sondaje interne care nu au fost date publicității, lăsând să se înțeleagă faptul că popularitea sa a fost măsurată inclusiv în aceste sondaje. 

Reporter: În sondajele interne, numele dumneavoastră nu mai este măsurat.

Gabriela Firea: ”Păi depinde cine a comandat sondajul, cine l-a plătit...”

Reporter: Actuala conducere interimară a PSD.

Gabriela Firea: ”Nu, nu este adevărat. Am discutat cu domnul președinte și cu siguranță aș fi avut această informație. Noi avem sondaje la PSD București, sondaje interne, nu le-am făcut publice. Avem colegi foarte bine plasați și cu siguranță este un aspect important, acesta al procentului colegilor noștri. Dați-mi voie să nu vorbesc doar despre mine, fiindcă nu ar fi normal, dar decizia se va lua în funcție de ceea ce coaliția va tranșa, repet, prin analiză, nu prin declarații politice.”

Gabriela Firea: ”În coaliție, în final vor dori să susțină un candidat independent”

Firea mai susține că în presă a apărut o informație neconfirmată, ”pe surse”, că unele partide din coaliție vor fi de acord la început ca fiecare să susțină propriul candidat pentru Primăria Capitalei, dar în final ”vor dori să susțină un candidat independent”.


Gabriela Firea: ”Sunt, repet, dornică să asigur Partidului Social Democrat București, în primul rând, un tratament egal în fața acestei candidaturi și să nu fim din nou dezavantajați. În sensul: PNL și USR să se alieze, dar fiind parteneri cu noi la guvernare și noi să rămânem singuri izolați. Nu este corect din punct de vedere politic, ca să-l citesc pe domnul președinte Grindeanu. Asta ar însemna că această coaliție nu își mai are rostul la nivel politic. Noi nu ne dorim, dar putem fi puși în situația de a considera că nu suntem atât de necesari dacă în cadrul acestei coaliții nu se pot găsi soluții. Repet, pe mine mă pune pe gânduri această știre lansată pe surse în presă, că de fapt este un fel de fake: în coaliție se va accepta probabil ca fiecare partid să candideze separat, dar în final, după această etapă, vor dori să susțină un candidat independent și să spună nu am avut ce să facem.

Politica a evoluat, prin urmare și mesajul nostru către alegători ar trebui să fie altul. E, în acest moment, e complicat și problema nu este la PSD, cine candidează, Gabriela Firea sau Daniel Băluță, noi suntem colegi, suntem prieteni, cu siguranță vom găsi formula cea mai bună. Ci care sunt condițiile pe care le oferim din punct de vedere politic și corectitudinea în fața acestor alegeri și în fața celorlalți contracandidați. Problema nu suntem noi în intern, ci ceea ce dorim să obținem ca și corectitudine în cadrul coaliției. Dar un răspuns la această temă nu-l avem nici noi acum, pentru că, așa cum știți, politica este în evoluție în fiecare zi și mai ales azi, cu răspunsurile pe care le așteptăm cu toții”.

Cât despre sondajele interne ale PSD, Firea nu a vrut să ofere mai multe detalii despre ”lupta” ei cu colegul de partid Daniel Băluță.

Reporter: Dar în sondajele interne, dumneavoastră cum vă poziționați?

Gabriela Firea: ”Concurența mea nu este cu domnul Băluță și concurența domnului Băluță nu este cu mine. V-am repetat și pentru cine are urechi de auzit, cred că poate să tragă o concluzie. Am avut în București aproape 170.000 de cetățeni din București care m-au votat. Eu spun că este o cifră impresionantă, chiar dacă am pierdut, dar eu n-am beneficiat de nicio alianță politică, electorală, cum a fost la sectoare, care, repet, acolo s-a putut realiza o alianță de trei partide.”

PSD, Gabriela Firea, alegeri, primaria capitalei

20-10-2025 15:01

