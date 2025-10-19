Sondaj CURS: Bucureștenii nu vor alegeri prea curând și resping ideea unui candidat comun al coaliției

Stiri Politice
19-10-2025 | 17:13
oameni pe strada, bucuresti
Shutterstock

Majoritatea bucureștenilor preferă amânarea alegerilor pentru Primăria Capitalei până în 2026, în timp ce intențiile de vot arată o competiție între PSD, USR și PNL, arată un sondaj CURS.

autor
Adrian Popovici

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, Daniel Băluţă (PSD) ar obţine 25% din voturi, situându-se pe primul loc. Pe poziţia a doua se află Cătălin Drulă (USR) şi Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu 18%.

Anca Alexandrescu (independentă) este creditată cu 10%, iar Cristian Popescu Piedone (PNRR) cu 9%. Candidaţii Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) şi Mihai Enache (AUR) înregistrează câte 5%, urmaţi de Vlad Gheorghe (DREPT) şi Ana Ciceală (SENS), fiecare cu 3%. Alţi candidaţi cumulează 4%.

Rezultatele indică o competiţie strânsă între PSD, USR şi PNL, cu un electorat fragmentat şi fără un favorit detaşat, arată CURS

Intenţia de vot pentru Consiliul General

În ceea ce priveşte votul pe partide la alegerile locale, USR este pe primul loc în Bucureşti, cu 22%, urmat foarte aproape de PSD (21%) şi AUR (21%). PNL obţine 16%, iar Partidul Oamenilor Tineri şi SOS România câte 5%.

Citește și
Olguța Vasilescu îl laudă pe Ciolacu pentru negocierile cu PNL: ”Le-ați luat liberalilor și banii de pe pieptul mortului”
Coaliția s-ar putea rupe de la alegerile din Capitală. Olguța Vasilescu: „Dacă se întâmplă asta, mai mult ca sigur”

REPER se situează la 4%, iar Partidul Naţionalist Reformarea României (Piedone) la 3%.

Rezultatele arată o scenă politică fragmentată, cu competiţie strânsă între USR, PSD, AUR şi un electorat urban volatil.

Întrebaţi când ar fi momentul potrivit pentru organizarea alegerilor în vederea desemnării unui nou primar general, 51% dintre respondenţi consideră că în 2026, deoarece nu sunt bani acum. 28% spun că nu este o prioritate şi poate rămâne interimatul, iar 19% doresc organizarea alegerilor cât mai curând posibil.

Datele reflectă o preferinţă majoritară pentru amânarea scrutinului, în contextul unei percepţii de instabilitate financiară şi politică.

Dintre votanţii PSD, PNL şi USR, doar 22% consideră că partidele din coaliţie ar trebui să propună un candidat comun pentru funcţia de Primar General, în timp ce 71% se opun acestei idei.

Această distribuţie confirmă o reticenţă majoră faţă de alianţele politice transpartinice în rândul electoratului urban.

Cercetarea a fost realizată în perioada 8-17 octombrie 2025, pe un eşantion de 1072 de respondenţi, reprezentativ pentru populaţia adultă a municipiului Bucureşti (18 ani şi peste). Marja de eroare este de ą3%, la un nivel de încredere de 95%.

Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie

Sursa:

Etichete: primaria capitalei, sondaj,

Dată publicare: 19-10-2025 17:13

Articol recomandat de sport.ro
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
Citește și...
Fostul primar al Sectorului 3, Liviu Negoiță, vrea să candideze la Primăria Capitalei: ”Bucureștiul este făcut sandwich”
Stiri Politice
Fostul primar al Sectorului 3, Liviu Negoiță, vrea să candideze la Primăria Capitalei: ”Bucureștiul este făcut sandwich”

Fostul primar al Sectorului 3, Liviu Negoiță, în prezent președinte al organizației de București a Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), a anunțat că vrea să candideze la alegerile pentru Primăria Capitalei.  

Coaliția s-ar putea rupe de la alegerile din Capitală. Olguța Vasilescu: „Dacă se întâmplă asta, mai mult ca sigur”
Stiri Politice
Coaliția s-ar putea rupe de la alegerile din Capitală. Olguța Vasilescu: „Dacă se întâmplă asta, mai mult ca sigur”

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al PSD, susţine că actuala coaliţie de guvernare se va rupe dacă va exista un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei.

Ședința Coaliției de luni, amânată. Lider PNL: „Sub ameninţarea PSD, alegerile pentru Bucureşti vor avea loc în primăvară”
Stiri Politice
Ședința Coaliției de luni, amânată. Lider PNL: „Sub ameninţarea PSD, alegerile pentru Bucureşti vor avea loc în primăvară”

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a anunțat că ședința Coaliției de luni, în care ar fi trebuit discutate măsuri pentru reducerea deficitului și alegerile pentru Primăria București, nu va avea loc.

 

Recomandări
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie
Stiri actuale
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie

Au trecut două zile de la deflagrația din Calea Rahovei, dar răspunsurile privind responsabilitatea pentru explozia devastatoare întârzie să apară.

Iașiul, în topul celor mai dinamice economii urbane din Europa. Bucureștiul, lider regional în atragerea investițiilor
Stiri Economice
Iașiul, în topul celor mai dinamice economii urbane din Europa. Bucureștiul, lider regional în atragerea investițiilor

Bucureștiul și Iașiul se numără printre orașele din Europa cu cea mai semnificativă creștere, după cum arată un studiu recent al Oxford Economics.

Liverpool - Manchester United, AZI, de la 18:30. Derby-ul din Premier League se vede LIVE pe VOYO
Stiri Sport
Liverpool - Manchester United, AZI, de la 18:30. Derby-ul din Premier League se vede LIVE pe VOYO

Derby-ul Liverpool - Manchester United, din etapa a opta de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și se va vedea în direct și exclusivitate pe VOYO.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 20

44:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 19 Octombrie 2025

02:05:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 19 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 22

21:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28