Sondaj CURS: Bucureștenii nu vor alegeri prea curând și resping ideea unui candidat comun al coaliției

Majoritatea bucureștenilor preferă amânarea alegerilor pentru Primăria Capitalei până în 2026, în timp ce intențiile de vot arată o competiție între PSD, USR și PNL, arată un sondaj CURS.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, Daniel Băluţă (PSD) ar obţine 25% din voturi, situându-se pe primul loc. Pe poziţia a doua se află Cătălin Drulă (USR) şi Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu 18%.

Anca Alexandrescu (independentă) este creditată cu 10%, iar Cristian Popescu Piedone (PNRR) cu 9%. Candidaţii Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) şi Mihai Enache (AUR) înregistrează câte 5%, urmaţi de Vlad Gheorghe (DREPT) şi Ana Ciceală (SENS), fiecare cu 3%. Alţi candidaţi cumulează 4%.

Rezultatele indică o competiţie strânsă între PSD, USR şi PNL, cu un electorat fragmentat şi fără un favorit detaşat, arată CURS

Intenţia de vot pentru Consiliul General

În ceea ce priveşte votul pe partide la alegerile locale, USR este pe primul loc în Bucureşti, cu 22%, urmat foarte aproape de PSD (21%) şi AUR (21%). PNL obţine 16%, iar Partidul Oamenilor Tineri şi SOS România câte 5%.

REPER se situează la 4%, iar Partidul Naţionalist Reformarea României (Piedone) la 3%.

Rezultatele arată o scenă politică fragmentată, cu competiţie strânsă între USR, PSD, AUR şi un electorat urban volatil.

Întrebaţi când ar fi momentul potrivit pentru organizarea alegerilor în vederea desemnării unui nou primar general, 51% dintre respondenţi consideră că în 2026, deoarece nu sunt bani acum. 28% spun că nu este o prioritate şi poate rămâne interimatul, iar 19% doresc organizarea alegerilor cât mai curând posibil.

Datele reflectă o preferinţă majoritară pentru amânarea scrutinului, în contextul unei percepţii de instabilitate financiară şi politică.

Dintre votanţii PSD, PNL şi USR, doar 22% consideră că partidele din coaliţie ar trebui să propună un candidat comun pentru funcţia de Primar General, în timp ce 71% se opun acestei idei.

Această distribuţie confirmă o reticenţă majoră faţă de alianţele politice transpartinice în rândul electoratului urban.

Cercetarea a fost realizată în perioada 8-17 octombrie 2025, pe un eşantion de 1072 de respondenţi, reprezentativ pentru populaţia adultă a municipiului Bucureşti (18 ani şi peste). Marja de eroare este de ą3%, la un nivel de încredere de 95%.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













