Liderul senatorilor USR, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: ”Data care a început să fie discutată” este 7 decembrie

20-10-2025 | 13:27
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, afirmă că probabil ”zilele viitoare” va fi emisă hotărârea de Guvern privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, iar data care ”a început să fie discutată” este 7 decembrie.

Cristian Matei

”Să vedem zilele viitoare hotărârea pe care o va da premierul, mă rog, după ședința de Guvern. Probabil că săptămâna aceasta vom avea această dată, care a început să fie discutată, și anume 7 decembrie.”, a spus senatorul, luni, la Parlament.

Pălărie a declarat că ar dori un candidat comun al dreptei, PNL - USR, la Primăria Capitalei, însă USR ar putea merge şi cu un candidat propriu.

"Pentru noi este importantă această intrare în normalitate, ca să-l citez pe domnul Bolojan, cât mai repede. Mai departe, ştim că avem termene foarte scurte, accelerate pentru precampanie, campanie şi apoi organizarea alegerilor, dar e bine să ajungem în această normalitate", a evidenţiat liderul senatorilor USR, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă fiecare partid va merge cu un candidat propriu, cum propune PSD, Pălărie a spus că, personal, este în favoarea ideii unei alianţe de dreapta.

"Să nu uităm că această alianţă de dreapta a reaşezat lucrurile în Bucureşti atunci când văzusem ce înseamnă un Bucureşti la sectoare şi la Primăria Capitalei condus integral de PSD, să nu uităm de doamna Gabriela Firea care atunci avea resurse financiare, dar prefera să le redirecţioneze către nişte companii municipale înfiinţate ilegal. Deci, eu cred în această strategie şi în acest proiect, vom vedea zilele următoare", a mai spus Pălărie.

El a mai apreciat că PSD nu va ieşi din coaliţie.

"Eu nu cred că PSD va rupe coaliţia de guvernare, nici la momentul hotărârii de guvern când se va stabili data organizării alegerilor, nu cred că va rupe coaliţia de guvernare nici în zilele următoare", a mai declarat Ştefan Pălărie.

Potrivit acestuia, nu va exista o anexă la protocolul de guvernare pentru a rezolva problema.

"Nu cred. Haideţi să luăm lucrurile pe rând. Hotărârea de guvern, data organizării alegerilor şi apoi vor fi celelalte discuţii", a explicat Pălărie.

El a respins ideea unui candidat comun al PSD, PNL şi USR.

"Gândiţi-vă cât de absurd ar fi să ai un candidat PSD, PNL, USR împotriva UDMR. (...) Nu suntem nişte copii speriaţi care ne ţinem de mână şi trebuie să stăm împreună toţi. Dimpotrivă, strategia asta cu candidat unic aţi văzut cât de falimentară a fost de-a lungul timpului, mai ales privitoare la Bucureşti. Bucureştenii nu se lasă uşor păcăliţi, nu se lasă păcăliţi, în general, în opinia mea, tocmai de aceea la alegerile de Primăria Capitalei au ales înţelept de fiecare dată. Propunerea pentru bucureşteni, aşa cum am avut-o şi în anul 2020, a fost să existe o coaliţie USR-PNL cu un candidat comun, dar vom vedea", a adăugat Pălărie.

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al PSD, a avertizat că actuala coaliţie de guvernare se va rupe dacă va exista un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei.

Întrebat dacă USR l-ar susţine pe actualul primar interimar, Pălărie a spus: "Domnul Bujduveanu, în momentul de faţă, este un primar interimar ilegitim, l-am numit în spaţiul public, pentru singura explicaţie că nu avem organizate alegerile".

"Ce se va întâmpla mai departe, care va fi strategia fiecărui partid, o să vedem. Dar nu avem dreptul, poate USR se teme cel mai puţin de votul bucureştenilor, de aceea suntem dispuşi să mergem şi cu un candidat propriu, vom vedea care va fi decizia. (...) Sunt convins că domnul Ilie Bolojan e un om extrem de serios: odată ce a declarat vinerea trecută nişte lucruri, nu se va întoarce câteva zile mai târziu împotriva lucrărilor discutate", a mai spus Ştefan Pălărie.

Vineri, premierul Ilie Bolojan a anunţat că va susţine în coaliţie organizarea alegerilor la Primăria Capitalei în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie.

Bolojan a spus că PSD a ridicat condiţia ca fiecare partid să aibă candidat propriu şi nu vede nicio problemă în a respecta acest lucru, chiar dacă nu a fost discutat în protocolul iniţial al coaliţiei.

