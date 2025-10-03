În ziua 100 a mandatului, premierul Bolojan a prezentat „darea de seamă” dar și planurile pentru următoarele 100 de zile

Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile statului sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.

Deși Coaliția nu a ajuns încă la un consens în privința concedierilor la stat, premierul anunță și al treilea pachet de măsuri. Acesta va schimba legislația și pentru actualii și viitorii pensionari. Cumulul pensiei, cu salariul la stat ar putea fi interzis, iar condițiile pensionării anticipate, înăsprite.

România a reușit să evite intrarea în incapacitate de plată, prin primul pachet de măsuri care au însemnat și creșteri de taxe pentru populație și firme, dar finanțele sunt încă dezechilibrate - spune prim-ministrul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, premierul României: „Degeaba am mărit taxele, dacă banii nu sunt colectaţi şi nu intră efectiv în bugetul statului. Pentru asta e nevoie să avem o disciplină financiară, în continuare, să finalizăm digitalizarea ANAF-ului şi Vămii, să combatem ferm evaziunea fiscală, să combatem munca la negru”.

După primele 100 de zile de când a preluat guvernarea, o mare restanță este reforma administrației publice locale și centrale. Coaliția de guvernare nu a reușit până acum să ajungă la un consens privind concedierile din ministere, agenții, primării și consilii județene.

Ilie Bolojan, premierul României: „Reforma administrației publice, locale și centrale, este o necesitate și o urgență”.

Așadar, presiunea pe buget rămâne imensă. Premierul cere că ANAF să aducă bani în plus la buget. Totodată el anunță că anul viitor nu vă aduce noi creșteri de taxe.

Ilie Bolojan, premierul României: „Ce trebuie să facem este să încasăm impozitele deja stabilite. Nu avem în calcul deloc formule care să însemne creșteri de impozite anul viitor”.

Între timp, Guvernul lucrează la modificări legislative pentru actualii și viitorii pensionari.

Corespondent Știrile PRO TV: „Pachetul trei de măsuri ar trebui să cuprindă interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, care a fost amânată încă din vara. Tot în acest pachet ar trebui să apară și reducerea posibilităților prin care o persoană va putea ieși anticipat la pensie și reducerea perioadei de șomaj, pentru că Executivul își dorește creșterea numărului de angajați în economia privată”.

Coaliția va trebui să se pună de acord în perioada următoare și în privința tăierilor de subvenții pentru partide.

