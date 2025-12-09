Fost ministru al Muncii, despre înghețarea salariului minim: „Nu e bine, domnule Bolojan! Nu voi vota nicio astfel de lege”

09-12-2025 | 12:49
salariu minim

Salariul minim trebuie majorat pentru a menține echilibrul social, a transmis marți deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, care afirmă că nu va vota o lege care prevede înghețarea acestui venit.

Aura Trif

„Văd că se tot vorbeşte de un act normativ care să îngheţe salariul minim. În toate statele din jur salariul minim creşte! Eu spun doar atât: nu voi vota nicio astfel de lege sau de ordonanţă dacă va ajunge pe masa mea de parlamentar! Voi susţine cu tărie, până în ultima secundă, că salariul minim trebuie să crească pentru a echilibra starea socială! Inflaţia umflată de creşterea TVA a domnului prim-ministru Bolojan i-a lovit puternic pe cei cu venituri mici. Este o direcţie profund greşită”, a scris marţi pe Facebook fostul ministru.

Potrivit acestuia, se măresc decalajele sociale, tinerii pleacă din ţară, scade consumul, se blochează economia şi se trece în recesiune.

„Nu este bine, domnule Bolojan! Nu mai judecaţi aşa-zisa reformă doar în cheie electorală! Văd că aprobaţi doar ce convine electoratului de dreapta şi faceţi tot ce puteţi pentru a lovi electoratul PSD! Nu pot accepta aşa ceva! Nu îmi place conflictul, nu vreau să atac pe nimeni, dar trebuie să-i apăr pe cei care m-au votat! Această guvernare trebuie să respecte electoratul PSD. Fără voturile acestor alegători ai PSD nu aţi fi fost astăzi prim-ministru, domnule Bolojan!”, a precizat Budăi.

Vești rele pentru români în 2026

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan pregătește două ordonanțe de urgență prin care să înghețe salariile pe anul 2026, potrivit unor surse guvernamentale. Actele normative urmează să fie adoptate până la sfârșitul acestui an, au precizat surse guvernamentale pentru Știrile Pro TV.

aeroport romania
Administratorii CNAB - salariu de 27.238 lei net. Ministerul Transporturilor a refuzat reducerea la 11.632 lei net

Astfel, săptămâna viitoare - cel mai probabil miercuri, 10 decembrie - va avea loc o ședință a Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, care va discuta despre salariul minim din România.

Conform surselor citate, ”salariul minim va fi înghețat anul viitor în proporție de 100%”. Recent, premierul Ilie Bolojan a declarat într-o conferință de presă că ”pentru salariul minim nu avem spaţii foarte mari de creştere, datorită realităţilor economice şi bugetare pe care le avem”.

iLikeIT. Roboți umanoizi tot mai avansați: demonstrațiile care uimesc lumea tehnologiei

Sursa: Agerpres

Etichete: marius budai, ilie bolojan, salariu minim,

Dată publicare: 09-12-2025 12:49

