Administratorii CNAB - salariu de 46.560 brut. Ministerul Transporturilor a refuzat reducerea la 19.885 lei brut

Stiri actuale
04-12-2025 | 16:38
aeroport romania
Shutterstock

Ministerul Transporturilor a respins propunerea Fondului Proprietatea de a reduce la 19.885 lei remuneraţia administratorilor CNAB, menţinând suma de 46.560 lei, considerată „profund disproporţionată”, potrivit FP.

autor
Ioana Andreescu

„Franklin Templeton International Services SPRL, Sucursala Bucureşti, în calitate de Administrator Unic şi Administrator de Fonduri de Investiţii Alternative (AFIA) al Fondului Proprietatea SA, îşi exprimă profunda dezamăgire în urma recentelor Adunări Generale ale Acţionarilor Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), unde toate punctele suplimentare propuse de Fondul Proprietatea au fost respinse de acţionarul majoritar, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Aceste puncte au fost adăugate de Fondul Proprietatea pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acţionarilor care au avut loc la 27.11.2025 şi 02.12.2025", potrivit comunicatului.

Remunerații contestate și impact asupra guvernanței corporative

Una dintre propunerile Fondului Proprietatea, care vizează facilitarea listării CNAB la Bursa de Valori Bucureşti şi îmbunătăţirea guvernanţei corporative, s-a referit la o remuneraţie echitabilă pentru conducerea CNAB.

„Fondul Proprietatea a propus stabilirea remuneraţiei lunare brute fixe pentru administratori la 19.885 lei brut/lună/membru, reflectând reperele industriei şi dimensiunea companiei. Această propunere a fost respinsă de Ministerul Transporturilor, iar remuneraţia aprobată de 46.560 lei brut/lună/membru rămâne profund disproporţionată în comparaţie cu alte consilii de administraţie de aeroporturi din România", se menţionează în document.

O altă propunere a vizat reluarea procesului de selecţie pentru auditorul financiar. Fondul a pledat pentru numirea unui auditor cu expertiză recunoscută în tranzacţiile de pe piaţa de capital. Potrivit FP, nerealizarea acestui pas va provoca întârzieri semnificative şi costuri suplimentare pentru o eventuală listare a CNAB.

Citește și
Avioane United Airlines
Două avioane ale companiei United Airlines s-au ciocnit pe pista unui aeroport din New York: „Cu toţii am simţit o lovitură”

De asemenea, Fondul s-a opus modificărilor aduse actului constitutiv al CNAB, care ar reduce termenul de convocare la doar 48 de ore pentru şedinţele consiliului de administraţie şi ar permite majorităţii membrilor CA să decidă asupra punctelor suplimentare de pe ordinea de zi, fără aprobarea unanimă a membrilor.

„Aceste modificări subminează funcţia de supraveghere a consiliului de administraţie şi se pare că modelul negativ se repetă şi în alte companii din subordinea Ministerului Transporturilor", atrage atenţia FP.

Reacția Fondului Proprietatea și implicații pentru listarea CNAB

Fondul este, de asemenea, îngrijorat de iniţiative similare din alte companii aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, unde Fondul este acţionar minoritar, cum ar fi Aeroportul Timişoara.

„Suntem profund dezamăgiţi de rezultatul Adunărilor Generale ale Acţionarilor. Refuzul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de a susţine oricare dintre propunerile Fondului demonstrează o lipsă de angajament faţă de respectarea standardelor de guvernanţă corporativă la CNAB. Aceste decizii nu numai că împiedică capacitatea companiei de a-şi atinge întregul potenţial, dar şi întârzie investiţiile în infrastructură mult necesare pentru România, inclusiv o mult aşteptată listare a CNAB la Bursa de Valori din Bucureşti", a declarat Daniel Naftali, Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea, citat în comunicat.

FP transmite că respingerea acestor propuneri, în special eşecul reluării procesului de selecţie a auditorilor financiari, va îngreuna listarea CNAB la Bursa de Valori Bucureşti şi va transmite un mesaj negativ investitorilor români şi internaţionali privind angajamentul României faţă de guvernanţa corporativă și dezvoltarea prin piaţa de capital.

„Fondul Proprietatea îşi menţine angajamentul de a pleda pentru transparenţă, responsabilitate şi practici corecte în cadrul CNAB şi solicită Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii să îşi reconsidere poziţia în interesul succesului pe termen lung al companiei şi al dezvoltării infrastructurii aeroportuare a României", adaugă Fondul.

Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea a fost creat pentru despăgubirea cetăţenilor români ale căror proprietăţi au fost confiscate de fostul regim comunist.

În baza Hotărârii Guvernului nr. 1208/07.10.2009, a fost înfiinţată, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, prin fuziunea dintre Compania Naţională Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti SA şi Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu SA. CNAB şi-a început activitatea în data de 5 februarie 2010. Capitalul social înregistrat este de 143.772.150 lei, structura acţionariatului fiind: 80% statul român, prin Ministerul Transporturilor, şi 20% Fondul Proprietatea.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti reprezintă principalul pol aviatic al României, procesând aproximativ 75% din traficul aerian de pasageri, marfă şi poştă la nivel naţional.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

Sursa: Agerpres

Etichete: bani, aeroport, ministrul transporturilor,

Dată publicare: 04-12-2025 16:29

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Aeroportul Cluj testează primul autobuz autonom din România. Tehnologia mai este folosită pe aeroporturile din SUA și Germani
Stiri actuale
Aeroportul Cluj testează primul autobuz autonom din România. Tehnologia mai este folosită pe aeroporturile din SUA și Germani

Un autobuz autonom a fost testat în premieră pe un aeroport de la noi din țară. Scanează traseul în timp real, cu ajutorul tehnologiilor avansate. Iar motorul – sută la sută electric – face acest vehicul prietenos cu mediul.

Două avioane ale companiei United Airlines s-au ciocnit pe pista unui aeroport din New York: „Cu toţii am simţit o lovitură”
Stiri externe
Două avioane ale companiei United Airlines s-au ciocnit pe pista unui aeroport din New York: „Cu toţii am simţit o lovitură”

Două avioane s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York vineri, în timp ce aeroportul se confrunta cu întârzieri intense cauzate de condiţiile meteorologice şi de lipsa personalului din cauza shutdown, scrie The New York Post.

Lituania își închide din nou un aeroport și frontiera cu Belarus din cauza baloanelor suspecte. Este al patrulea incident
Stiri externe
Lituania își închide din nou un aeroport și frontiera cu Belarus din cauza baloanelor suspecte. Este al patrulea incident

Lituania a închis duminică aeroportul din Vilnius şi punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce mai multe obiecte, identificate ca fiind probabil baloane cu heliu, au pătruns în spaţiul său aerian.

Recomandări
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj
Alegeri locale 2025
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță una strânsă, potrivit unui sondaj INSCOP. Pe primele locuri în top se află Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (independentă).

Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ
Stiri externe
Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ

Președintele rus Vladimir Putin nu are de gând să încheie prea curând războiul din Ucraina și a anunțat că va cuceri Donbasul și va forma așa-zisa Novorusia fie pe „cale militară”, fie „prin alte mijloace”.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi
Stiri actuale
În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

În vreme ce în Parlament au loc audieri și se caută vinovați pentru criza apei din Prahova, cei mai bine de 100.000 de oameni care de vinerea trecută nu au apă la robinete așteaptă o rezolvare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 04 Decembrie 2025

01:22:23

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
03 Decembrie 2025

01:49:13

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28