Ministrul Muncii promite stimulente pentru tinerii fără experiență. Câți bani primesc lunar dacă se angajează

02-11-2025 | 08:04
Florin Manole
PRO TV

Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, sâmbătă seară, că va exista buget dsponibil pentru tinerii care sunt în căutarea primului loc de muncă.

autor
Lorena Mihăilă

 Aceştia vor fi angajaţi pe perioadă nedeterminată şi vor fi sprijiniţi să rămână la job cel puţin 3 ani.

În ceea ce priveşte mamele cu mai mulţi copii şi ele vor fi sprijinite cu 2.250 de lei să se întoarcă la muncă.

„Avem bani europeni şi avem nişte proiecte pe care le vom începe în curând. Acelea pe care le-am şi anunţat ca Partid Social Democrat. Stimularea cu convenţii şi cu sume de bani pentru mamele cu mai mulţi copii, stimularea angajării tinerilor care îşi caută pentru prima oară un loc de muncă. O să avem buget disponibil pentru mii de tineri în căutarea unui loc de muncă, tineri care n-au avut niciodată nicio experienţă de lucru, care vin poate direct de pe băncile liceelor sau universităţilor, să intre în piaţa muncii cu un contract de muncăm pe perioadă nedeterminată”, a declarat Florin Manole, sâmbătă seară, la un post TV.

1.000 de lei în primul an pentru tineri

Ministrul Muncii a explicat că, în primele 12 luni, tinerii vor primi 1.000 de lei, iar suma va creşte în următorul an.

„E foarte important să fie pe perioada nedeterminătă şi pentru ei o să avem un stimulent de 1.000 de lei în primele 12 luni, 1.250 de lei în următoarele 12 luni, adică statul va finanţa parţial acest loc de muncă pentru un tânăr, primul loc de muncă, timp de 2 ani de zile, cu condiţia ca, după aceşti 2 ani de zile, minim 18 luni, adică încă un an şi jumătate, acestea să fie acoperite de angajator în sensul că obligatoriu tânărul ăla trebuie să rămână la locul de muncă. Vă daţi seama, ar fi un start efectiv, aş zice eu, destul de bun pentru un tânăr să înceapă cu un loc de muncă pe perioadă nedeterminată, cu venituri un pic mai mari datorate faptului căavem aceste fonduri şi cu perspectiva ca şi dacă stă doar 3 ani şi jumătate la acel job, va fi un om cu oarecare experienţă, pentru că ştim că deseori se cere experienţă”, a declarat Florin Manole.

În ceea ce priveşte mamele cu mai mulţi copii, acestea vor primi 2.250 de lei pentru a se întoarce la muncă.

„Vor primi 2.250 lei pe aceeaşi anvelopă ca la persoanele în căutarea primului loc de muncă. Doar că restrânsă pe 12 luni şi cu un cuantum mai mare. Asta plăteşte statul, 2.250 de lei, dacă mama respectivă se angajează şi vine suplimentar”, a explicat Florin Manole.

Explozie într-o casă din Dej, urmată de incendiu. Un bărbat, găsit decedat sub dărâmături

Sursa: News.ro

Etichete: tineri, mame, sprijin financiar, Florin Manole,

02-11-2025

Lucrările la Planșeul Unirii sunt în grafic, iar stadiul acestora în momentul de față este undeva la 25%, după cinci luni de la debutul lor, dar înregistrăm și facturi restante în jur de 135 de milioane de lei, a declarat antreprenorul Cristian Erbașu.

