În așteptarea unei eventuale creșteri a salariului minim, unii salariați ar putea primi o altă majorare în plus

29-10-2025 | 13:20
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri că sindicatele și patronatele au ajuns la un consens privind creșterea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de lei. Decizia vine în contextul protestelor organizate de mii de sindicaliști.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri pe Facebook: „O veste bună: avem consens între sindicate și patronate referitor la indexarea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de ron”.

Vestea vine după ce mii de sindicaliști din patru confederaţii sindicale au protestat miercuri în faţa Guvernului, respingând austeritatea și solicitând creșterea salariului minim.

Sindicatele mai solicită creşterea pensiilor, respectarea drepturilor legale şi contractuale ale salariaţilor, taxarea echitabilă, precum şi protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie, excluzând, totodată, concedierile.

Potrivit calculelor oficiale, din formula de calcul prevăzută de legislația în vigoare ar reieși un salariu minim de 4.325 lei. La un nivel orientativ de 47% din câștigul salarial mediu brut, suma rezultată ar fi de 4.319 lei. La nivel orientativ de 50%, salariul minim ar ajunge la 4.595 lei, iar la un nivel orientativ de 52% ar merge până la 4.778 lei.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că o majorare a salariului minim în viitorul apropiat ar avea efecte în lanţ asupra veniturilor în sistemul public, dar şi asupra unor firme din domeniul privat. El a explicat că, în sectorul IT sau în construcţii, creşterea salariului minim nu are niciun efect, însă pentru o fabrică mică dintr-un judeţ mic o schimbare a salariului minim, ”care nu este acoperită de realitate economică”, închide fabrica respectivă.

Care este acum suma maximă a unui tichet de masă

Suma maximă a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2025 este de 40,18 lei pe zi. Conform dispoziţiilor legii nr.165/2018 tichetele de masă sunt, în fapt, bilete de valoare acordate salariaților lunar, sub forma unei alocaţii individuale de hrană.

Pentru angajați, tichetele de masă sunt impozabile, iar taxele aferente se rețin din veniturile salariale. Bonurile de masă pe card sunt supuse contribuției la sănătate (CASS) și unui impozit de 10%, costuri suportate de salariat. 

Potrivit unui studiu ASE din 2024, 1 leu cheltuit prin carduri de masă generează 2,63 lei suplimentari în PIB, în timp ce 436.828 lei cheltuiţi anual prin carduri de masă generează un loc de muncă suplimentar în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul. Studiul mai relevă că 187.026 lei cheltuiţi anual prin tichete de vacanţă contribuie la crearea unui loc de muncă în HORECA.

În ceea ce priveşte cardurile de masă, 1 leu cheltuit prin carduri de masă generează:

  • 0,11 lei venituri suplimentare pentru bugetul statului, provenite din sumele suplimentare colectate de stat prin taxe şi impozite, generate din activităţile economice legate de producţie şi importuri.
  • 0,06 lei credit suplimentar de consum pentru persoanele fizice.
  • 2,63 lei suplimentari pentru PIB

Studiul desfăşurat de ASE a măsurat şi efectul asupra pieţei muncii, atât în ce priveşte cardurile de masă, cât şi voucherele de vacanţă.

