„Îi urez mult succes premierului desemnat, Luca Niculescu! România trebuie să iasă cu bine din această criză politică”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.

El arată că cetăţenii aşteaptă de la clasa politică asumare, nu calcule.

„Un vot pentru viitorul guvern este mai mult decât un angajament politic — a devenit o obligaţie patriotică”, subliniază Tomac.

Eugen Tomac a fost primul premier desemnat de preşedintele Nicuşor Dan, după căderea Guvernului Bolojan, în luna mai, în Parlament. Acesta nu a ajuns la votul Parlamentului, depunându-şi mandatul după ce nu a reuşit să strângă o majoritate care să voteze executivul propus de el, format din tehnocraţi.

Marţi, preşedintele a semnat decretul de desemnare a lui Luca Niculescu pentru postul de premier, acesta având la dispoziţie 10 zile pentru a prezenta în Parlament lista Cabinetului său şi programul de guvernare, dar şi pentru negocieri politice care să-i asigure cele 233 de voturi necesare învestirii Guvernului.

Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan

Luca Niculescu s-a născut pe 25 aprilie 1971, în Capitală. A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București și are un master în Jurnalism European, la Centrul Universitar pentru Jurnalism, Strasbourg.

Nu este căsătorit și nu are copii.

Luca Niculescu vine din afara politicii de partid și are un traseu mai puțin obișnuit pentru un premier desemnat.

Și-a început cariera în 1992. A fost redactor-șef la RFI România, a realizat emisiuni la TVR, Digi24 și Money Channel și a fost corespondent pentru mai multe instituții de presă din Franța, printre care France Info, France Inter și cotidianul Libération. A scris, timp de cinci ani, și pentru Dilema Veche.

În 2016, după 24 de ani petrecuți în presă, Luca Niculescu face o schimbare radicală. Este numit ambasador al României în Franța și devine, în același timp, reprezentantul țării noastre în Monaco și Andorra.

Rămâne șase ani la Paris, unde se implică și în relația cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Aderarea la OCDE avea să devină, de altfel, principalul dosar de care s-a ocupat după întoarcerea în țară. În 2022 este numit secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național al procesului de aderare.

O funcție mai degrabă tehnică, dar care l-a obligat să lucreze cu aproape toate instituțiile importante ale statului și să negocieze reformele cerute României pentru intrarea în organizație.

Fără experiență politică de partid

Deși a lucrat aproape zece ani în diplomație și administrație, Luca Niculescu nu a fost parlamentar, ministru și nici membru al vreunui partid politic.

Are și una dintre cele mai importante distincții acordate de statul francez. În 2023, președintele Franței i-a conferit Legiunea de Onoare în grad de Comandor. Înainte, primise Ordinul Artelor și Literelor, tot din partea Franței, iar în România a fost recompensat atât pentru activitatea de jurnalist, cât și pentru cea diplomatică.

Luca Niculescu are zece zile să-și alcătuiască echipa, să scrie programul de guvernare și, mai ales, să transforme experiența de negociator în voturi.