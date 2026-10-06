Președintele Nicușor Dan l-a numit luni pe Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în funcția de prim-ministru desemnat. Acesta este al patrulea candidat însărcinat să conducă un guvern de la prăbușirea coaliției, în luna mai, scrie news.ro, care citează Politico.

Pentru a fi confirmat în această funcție, Niculescu va trebui să câștige un vot în Parlamentul României în termen de 10 zile, pentru a demonstra că beneficiază de sprijinul majorității pentru noua sa echipă ministerială și pentru programul de guvernare al acesteia.

Sarcina sa este una dificilă: pe fondul diviziunilor profunde dintre partide, parlamentarii au respins doi dintre candidații propuși anterior de Dan, iar un al treilea nici măcar nu a ajuns atât de departe.

Dan a făcut acest anunț după ce a purtat discuții cu reprezentanții partidelor la Palatul Cotroceni, luni după-amiază.

O nouă încercare pentru formarea Guvernului

După ce trei candidați anteriori au eșuat, președintele se confruntă deja cu cereri de dizolvare a Parlamentului în vederea organizării unor alegeri anticipate, fapt fără precedent. Însă el ezită să facă acest pas, temându-se că ar apropia de putere un partid de opoziție de extremă dreapta și eurosceptic.

„Propunerea mea pentru funcția de prim-ministru este Luca Niculescu, un om care, în calitate de diplomat, știe să armonizeze poziții diferite”, a declarat Dan luni seara.

„Este necesar ca România să aibă un guvern cât mai curând posibil, deoarece există instituții care necesită redresare și este nevoie de un buget pentru anul viitor. Prelungirea incertitudinii va avea efecte asupra vieții românilor”, a arătat președintele.

Un politician care a refuzat să participe luni la discuțiile cu Dan a fost George Simion, liderul partidului de extremă dreapta Alianța pentru Uniunea Românilor, care se află în prezent în fruntea sondajelor de opinie. Simion - care a fost contracandidatul lui Dan la alegerile prezidențiale de anul trecut - și-a reiterat cererea de organizare a unor alegeri pentru a pune capăt haosului.

Nicușor Dan exclude partidele antioccidentale

Președintele a confirmat că în noul guvern nu va fi loc pentru partidele antioccidentale - ceea ce este modul său de a se referi la grupările de extremă dreapta, în special la AUR.

„Am garanția că un guvern condus de Luca Niculescu va menține orientarea prooccidentală a României și va respecta țintele financiare, precum și toate angajamentele asumate de România”, a afirmat acesta.

Dan a spus că incertitudinea afectează cursurile de schimb, ratele dobânzilor și investițiile din România.

În ultimii patru ani, Niculescu a condus procesul de aderare a României la OCDE, o etapă importantă în dezvoltarea țării. Dan a precizat că Niculescu va avea libertatea de a decide dacă guvernul va fi „politic sau tehnocratic”.

Misiunea lui Luca Niculescu

Acceptând nominalizarea, Niculescu a afirmat că România se confruntă cu o perioadă „lungă” de incertitudine într-un moment dificil.

„Prima misiune va fi aceea de a construi o majoritate parlamentară care să voteze pentru un guvern profund ancorat în orientarea europeană și euroatlantică a României”, a spus el.

„Voi purta discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a ajunge la un acord asupra unui program de guvernare realist”, a punctat el.