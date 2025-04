Emil Boc anunță că nu va pleca la CCR: „Nu am solicitat, nu mă interesează, nu plec”

Emil Boc a fost întrebat, într-un interviu live la Ziua de Cluj, despre o eventuală preluare a unui post la Curtea Constituţională.

”Este funcţie extrem de importantă în statul român. Nu am solicitat, nu am primit, nu este niciun fel de subiect cu privire la această temă. Funcţia este onorantă, este una dintre cele mai importante din statul român, dar nu am solicitat, nu mă interesează, nu plec la Curtea Constituţională”, a răspuns primarul municipiului Cluj-Napoca.

Acesta a precizat că nu ştie de unde a pornit această idee.

”Nu înţeleg de unde a apărut subiectul în dezbatere publică. Am spus clar anul trecut, am candidat pentru funcţia de primar al Clujului. Habar nu am cine întreţine constant această atmosferă. Pentru mine, cel mai important proiect politic pe care îl am este cel de primar al Clujului pentru ca, împreună cu clujenii, să ducem oraşul cât mai bine cu putinţă, să facem din Cluj un loc în care să ne simţim cât mai bine, să ne simţim acasă”, a mai declarat primarul din Cluj-Napoca, potrivit News.ro.

Liderul PSD Marcel Ciolacu susţine că, pentru funcţia de judecător CCR care urmează să devină vacantă peste două luni, şi-ar dori să propună un avocat, nu un procuror. Unul dintre numele vehiculate în PSD pentru Curtea Constituţională este cel al senatorului Robert Cazanciuc, procuror de profesie.

În 2022, când PSD a făcut precedenta numire la CCR, Marcel Ciolacu l-a susţinut pe procurorul controversat Bogdan Licu, fost prim-adjunct la Parchetul General.

Marcel Ciolacu susţine că în coaliţia de guvernare nu s-a discutat ca Emil Boc să plece din funcţia de primar al Clujului pentru un mandat la CCR.

Trei dintre cei nouă judecători de la Curtea Constituţională vor ajunge la final de mandat vara aceasta: doi numiţi de Parlament (Marian Enache şi Attila Varga) şi unul numit de preşedintele României (Livia Stanciu).

Pentru cele două mandate atribuite de Parlament se duc negocieri în coaliţia de guvernare. UDMR, deşi are doar 6% în Parlament, revendică un loc la CCR, pe motiv că judecătorul care îşi încheie mandatul, Attila Varga, a fost propus tot de formaţiunea maghiară în urmă cu 9 ani.

Pe scurt, UDMR vrea continuitate. Iar PSD şi PNL nu se pot opune, din moment ce guvernul este dependent de voturile maghiarilor. Csaba Asztalos, actualul preşedinte al CNCD, este favorit să ocupe funcţia, susţin surse politice.

Din tabăra PSD, cel care insistă pentru fotoliul de judecător CCR este senatorul PSD Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiţiei în Guvernul Ponta. De altfel, Cazanciuc şi-a dorit postul şi în 2022, dar Marcel Ciolacu a preferat să-l propună la CCR pe controversatul Bogdan Licu, procuror cu funcţii de conducere în Parchetul General, unul dintre apropiaţii fostului preşedinte Klaus Iohannis. De altfel, în martie 2020, Licu a fost numit de preşedintele Klaus Iohannis prim-adjunct al procurorului general, în pofida avizului negativ al Consiliului Superior al Magistraturii.

