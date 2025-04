Elena Lasconi afirmă că în ianuarie nu a avut bani de rate şi că nu a putut să-și cumpere ce air-fryer îşi doreşte

Ea a mai adăugat că nu are nici bani să îşi cumpere un air-fryer.

”Câta ştirea s-a făcut cu air-fryer-ul. E 1.700 ăla, e 8,5l. Mie îmi place să împart mâncarea, să vină musafiri la mine. Îmi trebuie un air-fryer mai mare”, a declarat Elena Lasconi, marţi seară, într-o dezbatere televizată.

Întrebată ce salariu are, Elena Lasconi a explicat că a încasat o sumă mai mică, fiind în campania electorală şi lipsind de la serviciu.

”Dacă e să îl iau întreg, cam 11.000 de lei. Am avut concediu, am avut concediu fără plată. Am încasat foarte puţini bani. Nu mi-a ajuns pentru că rata mea e aproape 5.000 de lei pentru 2 credite. Unul îl termin anul viitor, iar cel pentru apartament plătesc până în 2037, dacă voi mai trăi”, a spus Lasconi

Întrebată, de asemenea, dacă electoratul o crede că nu are bani, Lasconi a răspuns că primeşte mesaje de la oameni.

”Am foarte multe mesaje de la oameni. Am multe soluţii pentru ei, de exemplu taxarea pe muncă, să ai mai mulţi judecători, procurori şi grefieri în ţara asta, să nu mai stai cu anii prin tribunale, să avem un CCR care să nu aibă legătură cu partidele politice, apoi spitale, şcoli”, a dăugat Lasconi.

