Deşi programul nu există încă pe masă, iar măsurile pentru economie şi pentru români nu le cunoaştem, ei ştiu deja cine are voie şi cine nu are voie să guverneze, a mai spus europarlamentarul, relatează News.ro.

”La împărţirea funcţiilor şi a puterii au demonstrat că se pricep, la construirea unei majorităţi au eşuat chiar şi cu propriul premier desemnat”, mai spune Manda.

El anunţă că un premier nou trebuie să însemne şi o politică economică nouă iar PSD vrea să vadă ce propune Luca Niculescu pentru a scoate economia din declin şi pentru a repara efectele ultimelor luni.

”Premierul desemnat are acum şansa să arate ce fel de Guvern vrea să construiască şi, mai ales, dacă înţelege că România are nevoie de o schimbare de direcţie. După cinci luni în care un singur om a blocat orice soluţie raţională pentru refacerea unei majorităţi stabile, România nu-şi mai permite încă o rundă de orgolii, calcule politice şi negocieri pentru funcţii”, spune secretarul general al PSD, într-o postare pe Facebook.

Claudiu Manda arată că ”PNL şi USR au început deja să pună condiţii pentru participarea la viitorul Guvern”.

”Programul nu există încă pe masă, măsurile pentru economie şi pentru români nu le cunoaştem, dar ei ştiu deja cine are voie şi cine nu are voie să guverneze. La împărţirea funcţiilor şi a puterii au demonstrat că se pricep. La construirea unei majorităţi au eşuat chiar şi cu propriul premier desemnat. Iar rezultatele guvernării lor se văd astăzi în economie”, subliniază Mada.

”Pentru noi, un premier nou trebuie să însemne şi o politică economică nouă. Vrem să vedem ce propune Luca Niculescu pentru a scoate economia din declin, pentru a reporni investiţiile şi pentru a repara efectele ultimelor luni. PSD are pregătit un program de guvernare, cu măsuri clare pentru relansarea economiei. Dacă programul propus de Luca Niculescu răspunde aceleiaşi nevoi de schimbare, atunci există baza unei discuţii serioase”. mai transmite secretarul general al PSD.

Marţi, preşedintele a semnat decretul de desemnare a lui Luca Niculescu pentru postul de premier, acesta având la dispoziţie 10 zile pentru a prezenta în Parlament lista Cabinetului său şi programul de guvernare, dar şi pentru negocieri politice care să-i asigure cele 233 de voturi necesare învestirii Guvernului.

Vicepreşedintele liberal Alexandru Muraru a transmis că PNL nu va guverna cu PSD, motivând că după tot ce s-a întâmplat în ultimele luni liberalii nu pot reveni la aceeaşi formulă politică.

El a precizat că liderul partidului Ilie Bolojan a transmis, după consultările de la Cotroceni, că "dacă PSD intră în viitorul guvern, PNL va rămâne în opoziţie".

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că formaţiunea pe care o conduce va merge la discuţii cu premierul desemnat, precizând că este ”foarte curios care este ideea lui despre majoritatea care ar putea să-l susţină”.

Fritz a afirmat că nu vede ”o problemă” dacă formaţiunea pe care o conduce şi Partidul Naţional Liberal se vor situa pe poziţii diferite în ceea ce priveşte susţinerea faţă de guvernul pe care premierul desemnat, Luca Niculescu, îl va propune.