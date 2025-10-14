Partidele de extremă dreapta și de stânga din Franța depun moțiune de cenzură împotriva guvernului Lecornu

14-10-2025
Abia format, noul guvern francez face deja obiectul a două moțiuni de cenzură. Atât extrema dreaptă, cât și extrema stângă au depus, luni seară, câte o moțiune împotriva Executivului condus de Sebastian Lecornu.

Acestea vor fi dezbătute și votate miercuri în plenul Adunării Naționale, iar soarta lor depinde de votul socialiștilor.

Lecornu va susține marți în faţa Parlamentului un discurs de politică generală, în care va prezenta bugetul de austeritate. Datoria externă a țării este a treia din Uniunea Europeană, după cele ale Greciei şi Italiei.

Franţa traversează un blocaj politic fără precedent după alegerile anticipate de la jumătatea lui 2024.

