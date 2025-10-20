După vizita la Moscova, eurodeputata Diana Șoșoacă amenință că „îi va rupe picioarele lui Zelenski”. Ce le-a declarat rușilor

20-10-2025 | 10:50
diana sosoaca
Profimedia

Europarlamentarul Diana Șoșoacă s-a lăudat în timpul vizitei sale recente în Rusia că, în 2023, l-ar fi împiedicat pe Volodimir Zelenski să se adreseze parlamentului român și a promis că „îi va rupe picioarele” dacă va încerca din nou.

Alexandru Toader

Diana Șoșoacă, președinta partidului S.O.S. România, a lansat acest avertisment în timpul unei reuniuni a Asociației Culturale Internaționale Prietenii Rusiei, prezidată de activistul pro-Putin Pietro Stramezzi.

Șoșoacă a participat, de asemenea, la celebrarea a 20 de ani de existență a canalului de propagandă Russia Today (RT), unde liderul rus Vladimir Putin a ținut un discurs, potrivit Ukrainska Pravda. VIDEO AICI

„Dacă îndrăznește să vină în parlamentul meu, îi rup picioarele! Nu trebuie să țină un discurs în parlamentul meu. De ce spun 'parlamentul meu'? Pentru că Constituția României spune că noi, parlamentarii, suntem reprezentanții poporului român și singurii care pot reprezenta suveranitatea națiunii române”, a declarat Diana Șoșoacă. 

Presa din Ucraina notează că Șoșoacă a repetat afirmațiile propagandistice ale Kremlinului despre presupusa „opresiune a peste un milion de români din Ucraina”, cărora li se „interzice să vorbească limba română și să practice ortodoxia”.

În comunicatul său de presă, ea s-a lăudat că „mesajul său naționalist” a fost „foarte apreciat de tineri” și că a „primit aplauze” din partea celor prezenți.

Mai mult, în timpul interviului acordat Russia Today, Diana Şoşoacă a susţinut că, după ce i-a fost interzisă candidatura la Preşedinţie, acum autorităţile vor să o „bage la ospiciu”, fiindcă spune adevărul.

”În timp ce autorităţile române sunt depăşite de gestionarea unei tragedii care a lăsat zeci de familii fără adăpost, fără sprijin şi fără speranţă, în urma exploziei devastatoare dintr-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, o româncă se află, singură, pe scena internaţională, reprezentând vocea unei ţări pe care alţii o vor redusă la tăcere. Europarlamentarul Diana Iovanovici-Şoşoacă, lider al Partidului S.O.S. România, se află la Moscova, unde a participat, în calitate de invitat oficial, la aniversarea a 20 de ani de existenţă a postului de televiziune Russia Today — un eveniment la care a fost prezent însuşi preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin”, arată SOS România într-u. mesaj transmis duminică, intitulat „România, în ruine. Diana Şoşoacă, în prima linie a diplomaţiei suverane”, în care gestul lui Şoşoacă e prezentat drept „un gest de curaj politic, într-un moment în care majoritatea liderilor europeni se ascund în spatele sancţiunilor şi al ipocriziei diplomatice”.

Conform sursei citate, Diana Şoşoacă a fost singurul europarlamentar căruia preşedintele Putin i-a mulţumit personal pentru participare.

Şoşoacă a postat pe pagina sa oficială de Facebook discursul susţinut de Putin la eveniment, notează News.ro.

Sursa: Ukrainska Pravda, News.ro

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola a anunțat, joi, la Strasbourg, cererea Parchetului General de ridicare a imunității parlamentare a senatoarei Diana Șoșoacă.

Parchetul General a anunţat oficial, luni, punerea în mişcare a urmăririi penale faţă de ”o inculpată, membru al Parlamentului European”, respectiv Diana Șoșoacă, pentru 11 infracţiuni.

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a explicat că, în cazul în care îi va fi ridicată imunitatea Dianei Şoşoacă, aceasta poate dobândi o nouă calitate în cadrul cercetărilor.

Săptămâna trecută a fost votată în Parlament legea privind plata pensiilor private, după ce proiectul inițial a suferit câteva modificări. De pildă, bolnavii oncologici vor putea retrage întreaga sumă acumulată în contul de pilon 2.

Curtea Constituţională a României discută luni sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Întâlnirea recentă de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski s-a transformat într-o „ceartă cu țipete”, în care liderul SUA a înjurat și a aruncat hărțile frontului ucrainean, anunță Financial Times (FT).

