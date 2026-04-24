Dragoș Pîslaru promite că instabilitatea politică nu va bloca reformele din PNRR: „Eu am anticipat cumva acest moment”

Stiri Politice
Id256285 inquam photos alexandru nechez
Inquam Photos / Alexandru Nechez

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că reformele asumate de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), inclusiv legea salarizării publice, vor fi realizate. 

autor
Adrian Popovici

„Nu există un scenariu în lumea asta ca aceste 14 reforme să nu le livrăm”, spune Pîslaru, explicând că moratoriul prin care toate partidele pro-europene se angajează să susţină finalizarea PNRR şi a altor proiecte este „o ancoră” în „acest vacarm general”.

„Ca să ne înţelegem. Eu am anticipat cumva acest moment. Şi dacă vă aduceţi aminte, în urmă cu vreo trei săptămâni am spus că sunt 14 reforme esenţiale şi am zis chiar în şedinţa de Guvern, că pe mine nu mă interesează sub ce formă guvernăm în continuare, pentru astea 14 reforme, care au o valoare de peste 11,8 miliarde de euro, cu penalităţi potenţiale, astea trebuie rezolvate. Deci ca să fie foarte clar pentru toţi cei care ne urmăresc: nu există un scenariu în lumea asta ca aceste 14 reforme să nu le livrăm. Şi modul în care vom livra este în acest moment legat, în mare măsură, de ceea ce premierul şi preşedintele au agreat împreună, şi anume există acest moratoriu sau acord politic pe tot ce înseamnă legislaţie care duce la îndeplinirea acestor reforme. În acest vacarm general şi instabilitate, asta este o ancoră totuşi legată de o minimă responsabilitate, într-un gest oarecum iresponsabil pe care l-am avut din partea unui partid care a ieşit din coaliţie”, a afirmat Dragoş Pîslaru, joi seară, la TVR Info.

Ministrul a adăugat că, până la 31 august cel puţin, când se încheie Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, România nu avea nevoie de criza politică pe care a creat-o PSD prin decizia de ieşire de la guvernare.

„Părerea mea e că războiul PSD-ului nu e cu Ilie Bolojan, ci este cu România în acest moment, pentru că suntem în nişte circumstanţe foarte dificile internaţionale, cu nişte lucruri pe care le ai de făcut acum prin PNRR, de exemplu. Până pe 31 august nu era momentul să creezi o astfel de situaţie. Deci regretul meu este că a existat cumva punerea interesului unui partid peste interesul naţional”, a subliniat Dragoş Pîslaru.

Citește și
Ministrul de Finanțe anunță că mai multe sedii ale ANAF vor fi desființate: ”Viitorul trebuie să fie unul digitalizat”

Printre cele 14 reforme se numără cea a salarizării personalului public, Codul urbanismului, decarbonizarea, legislaţia care vizează apele, reforma pe zona de biodiversitate.

„Sunt nişte reforme care au aşteptat în sertare foarte mult timp, fără vreo intenţie de a le scoate la suprafaţă, pentru că îţi lăsau discreţionar, fie la nivelul central, fie la nivel local, ca să înţeleagă oamenii pe şleau: cu cât ai ceva mai puţin transparent, unde decizia nu e bazată pe reguli şi unde poţi să faci lucruri cu intervenţie politică, cu atât interesul politicienilor din guvernele anterioare de a le scoate la suprafaţă, de a pune criterii obiective, sunt mai mici, pentru că nu le ieşea nimic din chestia asta. Nu sugerăm că e o zonă de corupţie, dar e o zonă de putere, de influenţă. Deci eu nu acuz pe nimeni că făcea, că obţinea şpagă sau corupţie din astea, deşi sunt poate cazuri şi de genul ăsta, adică se vedeau cutiile de pantofi. Dar încerc să spun că cu siguranţă chestia că stă în pixul unei persoane să-ţi dea un teren public sau să-ţi dea un acces privilegiat la anumite resurse, asta este ceva ce cred că Ilie Bolojan acum cred că a băgat spaima în multă lume din zona politică. Şi mie mi se pare că cu garnitura de miniştri pe care îi avem acum şi cu măsurile de reformă pe care le punem înainte, o să reducem major din aceste zone negre sau gri ale economiei”, a mai spus Pîslaru.

Lista jaloanelor și țintelor din PNRR pentru care România ar putea pierde miliarde de euro

În ședința de guvern de pe 9 aprilie, Ministerul Fondurilor Europene a prezentat o listă cu 14 jaloane și ținte majore din PNRR, asociate cu penalități de peste 700 de milioane de euro în cazul neîndeplinirii. Dragoș Pîslaru a declarat că, potrivit monitorizării realizate la nivelul ministerului, 65 dintre cele 179 de ţinte şi jaloane aferente cererilor de plată 5 şi 6 din PNRR se află în risc ridicat de implementare.

Guvernul a stabilit un calendar clar pentru implementarea reformelor critice din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi a agreat un plan de acţiune care va fi monitorizat la fiecare două săptămâni, astfel încât programul să fie finalizat până la 31 august.

Lista celor 14 jaloane care ar putea să ne aducă penalități de sute de milioane de euro

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor:

1. Jalonul 4 - Intrarea în vigoare a legii care introduce modificări pentru reglementarea noului mecanism economic pentru resursele de apă din România;

2. Jalonul 31 - Intrarea în vigoare a actului normativ aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității;

Penalitate de peste: 972 milioane de euro

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației:

3. Jalonul 315 – Intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor

Ministerul Energiei:

4. Jalon 126 – Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ și implementarea Strategiei naționale privind hidrogenul

Penalizare: peste 972 milioane de euro

5. Jalon 128 – Intrarea în vigoare a actelor legislative care introduc măsuri de decarbonizare a sectorului încălzirii și răcirii

Penalizare: peste 972 milioane de euro (până la suspendarea întregii cereri de plată)

6. Jalon 116 – Intrarea în vigoare a actelor juridice și de reglementare MEN are în vedere implementarea prevederilor prin ordine de ministru/hotărâre de guvern

Penalizare: peste 770 milioane de euro

7. Ținta 119a – Scoaterea din operare a capacității de producție a energiei electrice pe bază de cărbune/lignit

Ministerul Finanțelor:

8. Jalon 196 – Creșterea ponderii veniturilor colectate de administrația fiscală Acțiuni de întreprins și termenele aferente: MF urmează a prezenta măsurile întreprinse și modalitatea de îndeplinire.

9. Jalon 197 – Reforma structurală a ANAF și modificările legislative pentru creșterea gradului de respectare a obligațiilor fiscale

10. Jalon 198 – Îmbunătățirea funcționării administrației vamale

Ministerul Muncii, Familiei și Solidarității

11. Jalonul 420 - Intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind remunerarea angajaților din sectorul public

Secretariatul General al Guvernului:

12. Ținta 442 - Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat

Agenția Națională de Integritate:

13. Jalonul 431 - Actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcția publică

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale:

14. Jalonul 509 - Crearea unui cadru juridic pentru utilizarea terenurilor de stat ca zone de accelerare pentru investițiile în sursele regenerabile de energie

PNRR, Dragos Pislaru

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Citește și...
Stiri Economice
Stiri Politice
Stiri Economice
Recomandări
Stiri Economice
Stiri Politice
Stiri externe
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Aprilie 2026

44:44

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 23 Aprilie 2026

01:45:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1 | Rolul hepatoprotecției în sănătatea cardiovasculară

31:09

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Agricultură fără rădăcini

42:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Ce antrenor dorește Raul Rusescu la Dinamo: „O poate duce la următorul nivel”

Sport

Peluza Nord și-a anunțat decizia după plecarea lui Mirel Rădoi. Mesaj înainte de FCSB - Petrolul