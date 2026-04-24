Potrivit unor surse din anchetă, incidentul a avut loc, joi seară, pe fondul unor probleme de sănătate. Iar probele recoltate la spital au arătat că artistul consumase alcool.

Fiul cântărețului în vârstă de 80 de ani a sunat la 112. Medicii au anunțat că artistul este acum în afara oricărui pericol, dar rămâne internat sub supraveghere.

Tudor Gheorghe a susținut recent un concert la Teatrul Național din Iași, iar reprezentația s-a ținut cu casa închisă.

Polițiștii continuă verificările în acest caz.