Rezultatul alegerilor din Ungaria de săptămâna trecută a contribuit la deschiderea drumului pentru această măsură, eliminând veto-ul Budapestei și oferind Kievului resurse suplimentare pentru a continua să reziste forțelor ruse.

Prim-ministrul maghiar în exercițiu, Viktor Orban, de mult timp unul dintre principalii contestatari ai UE, nu s-a deplasat în Cipru, lăsând șefii de stat și de guvern să sărbătorească, de asemenea, un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei adoptat joi.

Tot joi, s-a adus în discuție aderarea Ucrainei la blocul comunitar. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a participat personal la reuniune joi seara, a insistat asupra deschiderii unor „grupuri” de negocieri pentru aderarea Ucrainei, susținând că Kievul îndeplinește condițiile necesare. Plecarea lui Orban a înlăturat un obstacol major.

„Grupurile” se referă la grupări de capitole de negociere necesare în procesul de aderare pentru orice nou membru al UE.

După scurgerile de informații de la începutul acestei săptămâni, potrivit cărora Franța și Germania ar fi propus ideea unei preaderări „simbolice”, Zelenski a declarat: „Ucraina nu are nevoie de o aderare simbolică la UE. Ucraina se apără pe sine și, cu siguranță, apără Europa. Și nu apără Europa în mod simbolic – oamenii mor cu adevărat”, potrivit Euronews.

După întâlnirea cu liderii, el a adăugat că singurul lucru pe care îl cerea Ucraina era accelerarea aderării „depline”, „cu o dată clară de începere”.

Din partea UE, prim-ministrul estonian Kristen Michal a declarat pentru „Europe Today” că nu vede altă cale decât aceea că „viitorul Ucrainei este în Europa”, adăugând: „Întrebarea este doar când, nu dacă”.

Liderii s-au referit, de asemenea, la Orientul Mijlociu, pe fondul extinderii conflictului cu Iranul în întreaga regiune, inclusiv în urma recentei ucideri a doi soldați francezi în Liban.

Atenția s-a concentrat în special asupra clauzei de apărare reciprocă prevăzută la articolul 42.7 din Tratatul UE. Problema a căpătat importanță după ce o dronă Shahed a lovit o bază militară britanică din Cipru la începutul conflictului, Nicosia fiind printre puținele țări din UE care nu sunt acoperite de Articolul 5 al NATO.

Însă discuția privind această clauză rămâne sensibilă din punct de vedere politic, întrucât liderii încearcă să evite să dea de înțeles Washingtonului că Europa nu mai depinde de protecția NATO.