Potrivit anchetatorilor, inculpații ar fi depus documente false și inexacte la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), instituția care gestionează fondurile europene în România, cu scopul de a obține în mod nelegal 115.000 EUR (575.000 RON), din care ar fi primit deja 45.000 EUR (225.000 RON).

Aceștia ar fi fost sprijiniți de alte două persoane, care au oferit servicii de consultanță pentru accesarea fondurilor europene și ar fi emis certificate false de calificare profesională, atestând în mod nereal participarea la cursuri pentru „lucrători calificați în creșterea animalelor”, condiție obligatorie pentru finanțare.

Cei doi consultanți au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției și au solicitat aplicarea unor proceduri simplificate de urmărire penală, documentele fiind depuse la Tribunalul din Cluj în martie 2026.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei patru inculpați riscă pedepse de până la șapte ani de închisoare.

Pentru recuperarea prejudiciului estimat adus bugetului UE, în timpul anchetei au fost puse sub sechestru o locuință și mai multe terenuri, evaluate la aproximativ 170.000 de euro (868.171 de lei).

Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanțelor din România.