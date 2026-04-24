Ministrul de Finanțe anunță că mai multe sedii ale ANAF vor fi desființate: ”Viitorul trebuie să fie unul digitalizat”

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va fi reorganizată, prin ”desființarea unui număr important de sedii fiscale fizice”.

Nazare spune că echipele ANAF din aceste sedii nu vor fi concediate, ci „relocate acolo unde este cu adevărat nevoie”. Ministrul de Finanțe precizează faptul că scopul reorganizării este de a face „un ANAF modern, echitabil, corect și transparent, capabil să colecteze mai bine, să reducă evaziunea și să ofere servicii mai bune contribuabililor”. Anunțul lui Alexandru Nazare vine în contextul România se confruntă cu o serie de probleme grafe legate de colectarea taxelor și impozitelor, domeniu de competența ANAF-ului. La acestea se adaugă și problemele structurale ale sistemului fiscal românesc. Un raport al Comisiei Europene de la finalul anului 2025, arată că în 2023, România a colectat venituri totale din TVA de 21,449 miliarde de euro. Deficitul de conformare la TVA a fost estimat la 9,201 miliarde de euro, echivalentul a 30,0% din obligația fiscală totală teoretică din TVA. Citește și Dragoș Pîslaru promite că instabilitatea politică nu va bloca reformele din PNRR: „Eu am anticipat cumva acest moment” Nivelul este în creștere cu 3,4 puncte procentuale față de 2022. În perioada 2019–2023, decalajul de conformare la TVA s-a redus ușor, de la 30,9% la 30,0%. Cu un gap mediu al TVA în Uniunea Europeană de aproximativ 9,5%, România se situează pe ultimul loc între statele membre UE.

România, paradis fiscal Cu venituri fiscale din PIB (cât încasează statul prin taxe, impozite și asigurări sociale ca procentaj din economie) asemănătoare unui Paradis Fiscal, România pare sortită să convertească orice creștere economică reală doar în strictul necesar funcționării statului și asistenței sociale, nu și în dezvoltarea economiei sau, de exemplu, în crearea de noi locuri de muncă. Până la reducerea evaziunii însă, subiect pe care, de zeci de ani statul își asumă poziția de înfrânt, bugetul ar putea fi optimizat și pe partea de cheltuieli, mai ales în ceea ce privește anvelopa salarială bugetară. „Este adevărat că o restructurare poate dura mai mult timp, că implică unele cheltuieli compensatorii, dar beneficiile pe termen lung sunt semnificative”, a declarat pentru Știrile ProTV.ro economistul Bogdan Belciu. Veniturile fiscale ale României sunt relativ stabile în ultimii ani în jurul valorii de 28% din PIB. Media europeană este de circa 41% din PIB. Dintre statele UE, România este depășită doar de Irlanda (stat care și-a asumat statutul de cvasi-paradis fiscal) la capitolul cea mai mică pondere a taxelor încasate de stat din PIB, care are un venit de 21%. Dacă statul român ar reuși să încaseze taxele și impozitele la un nivel similar celui din UE surplusul bugetar ar fi de ordinul a peste 20 de miliarde de euro anual. Spre comparație, cheltuielile de capital, investițiile din fonduri proprii, ale statului, au fost de doar 13 miliarde de euro anul trecut.

Mesajul complet al ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare: ”ANAF nu putea rămâne o instituție ineficientă la nesfârșit. Am demarat reorganizarea teritorială a administrației fiscale - pentru că viitorul fiscalității în România trebuie să fie unul digitalizat, performant, care susține bugetul public mai mult decât consumă. Am început, ireversibil, împreună cu preşedintele ANAF, Adrian Nica, un proces amplu de transformare al acestei instituții - care vizează modul în care statul își colectează veniturile și, mai ales, modul în care îşi respectă contribuabilii. Este o nouă intervenție necesară, construită pe analize de eficiență și pe date concrete din teren, iar implementarea începe în perioada următoare și se va derula etapizat, pe parcursul a aproximativ două luni. Concret, procesul de reorganizare va însemna desființarea unui număr important de sedii fiscale fizice — municipale, orăşeneşti şi comunale. Nu lăsăm comunități fără servicii, ci regândim modul în care acestea sunt oferite: mai puțin prin ghișee fizice ineficiente și mai mult prin digitalizare și servicii adaptate anului 2026. În paralel, echipele ANAF din aceste sedii nu vor fi concediate, ci relocate acolo unde este cu adevărat nevoie — în zonele cu risc ridicat de evaziune, pentru a întări capacitatea de control. În același timp, nu lăsăm nicio localitate fără asistență pentru contribuabili - dimpotrivă. În locul unor sedii fizice costisitoare (care presupun costuri cu chirii, utilități, întreținere ş.a.) echipele teritoriale ANAF se vor deplasa direct în comunități pentru a oferi sprijin ori de câte ori este nevoie, prin colaborare cu primăriile. De fiecare dată când un primar va solicita asistență, echipele ANAF vor veni mai aproape de contribuabil, în orice comună, ori de câte ori este necesar. Este o schimbare de logică: de la prezență birocratică dispersată, la eficiență operațională și rezultate măsurabile. În ultimele luni, controalele desfășurate au arătat clar unde sunt vulnerabilitățile sistemului. ANAF a identificat rețele complexe de firme create exclusiv pentru fraudă fiscală, unele formate din zeci de societăți, cu datorii considerabile la bugetul de stat, mecanisme artificiale de facturare și utilizarea repetată a insolvenței pentru a evita plata obligațiilor. Aceste realități nu mai pot fi tolerate. Ele confirmă nevoia unui ANAF mai bine organizat, mai prezent acolo unde apare evaziunea și mai eficient în utilizarea resurselor. Obiectivul acestor schimbări este clar: un ANAF modern, echitabil, corect și transparent, capabil să colecteze mai bine, să reducă evaziunea și să ofere servicii mai bune contribuabililor. Modernizarea înseamnă mai puțină birocrație, servicii publice digitalizate, mai puține drumuri inutile și o utilizare mai bună a banului public. În acelaşi timp, transformarea înseamnă și o schimbare de cultură organizațională. Un alt obiectiv major pentru perioada următoare este să facem din ANAF o instituție atractivă pentru o nouă generație de profesioniști. Trebuie să atragem în administrația fiscală oameni tineri, bine pregătiți, cu energie, care vor să performeze și să lucreze onest în serviciul public. Fără resursă umană de calitate, nicio reformă nu poate avea succes. Reforma ANAF face parte din procesul mai amplu de consolidare fiscală, în care colectarea corectă și eficientă devine la fel de importantă ca politica fiscală în sine. Un stat puternic şi credibil este un stat eficient, performant, care își respectă contribuabilii și care folosește eficient banii publici.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: