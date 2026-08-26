Cum explică Ilie Bolojan că PNL a votat Legea integrității alături de AUR și PSD: ”Votul a fost unul greu pentru PNL”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Fritz bolojan kelemen facebook colaj
colaj FOTO / Facebook

Președintele PNL, Ilie Bolojan, le-a transmis aliaților politici din USR să nu fie supărați pentru că liberalii au susținut prin vot adoptarea Legii integrității, care conține și controversatul ”amendament Fritz”, care îl vizează pe președintele USR.

autor
Cristian Matei

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Bolojan afirmă că ”votul în privința legii ANI a fost unul greu pentru PNL”, însă pentru liberali a fost mai important să fie îndeplinite jaloanele PNRR, ”inclusiv legea ANI”, de care depind aproximativ 770 de milioane de euro pentru România.

În schimb, a mai promis Bolojan, ”PNL va susține, prin toate acțiunile necesare, corectarea” legii integrității”, ”nu pentru un om, ci pentru a reinstaura reguli corecte”.

Mesajul complet al președintelui PNL, Ilie Bolojan:

”Votul în privința legii ANI a fost unul greu pentru PNL, pentru că o prevedere care schimbă regulile în timpul jocului este profund imorală și incorectă, indiferent prin ce artificii juridice ar fi explicată.

Recomandări Video

Dar, pentru premierul României și pentru PNL, partidul cu o răspundere majoră în guvernare, miza unei decizii se raportează în primul rând la România, iar principiul suprem este apărarea interesului țării.

Iar în acest moment, interesul țării de a îndeplini jaloanele până la sfârșitul acestei luni, inclusiv legea ANI și cea a salarizării, este superior oricărei alte discuții.

Pe de-o parte, vorbim despre fondurile europene pe care România nu trebuie să le piardă, iar, pe de altă parte, vorbim despre credibilitatea României că își respectă angajamentele asumate.

Lipsa acestor fonduri europene ar avea implicații asupra bugetului țării, investițiile fiind finanțate într-o proporție importantă din acești bani. În plus, ar crește major riscul ca România să fie depunctată sever la capitolul rating de țară, cu consecințe grave asupra nivelului de trai al tuturor românilor.

Această lege, însă, nu poate rămâne așa, iar PNL va susține, prin toate acțiunile necesare, corectarea ei. Vom fi alături de USR în acest demers moral, nu pentru un om, ci pentru a reinstaura reguli corecte”.

Reacția lui Bolojan vine la scurt timp după ce liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, i-a acuzat pe ”aliații” politici din PNL, dar și pe cei din UDMR, care au votat pentru adoptarea Legii integrității, că au ”închis ochii” la neregulile din acest act normativ controversat.

Șipoș a ținut să sublinieze faptul că ”de la ceilalți” parlamentari din alte partide nu a avut ”pretenții” atunci când legea a fost supusă la vot în Senat.

Legea integrității a fost adoptată cu 106 voturi ”pentru”, 19 ”contra” și nicio abținere, iar cei care au votat ”pentru” au fost reprezentanții partidelor AUR, UDMR, PNL și PSD.

Senatul este cameră decizională, astfel că actul normativ ajunge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.

În proiectul de lege se află și controversatul „amendament Fritz”, care a fost declarat constituțional de către judecătorii Curții Constituționale

Legea integrității a fost votată. Senatorii au adoptat proiectul de care depind 770 de milioane de euro

Sursa: StirilePROTV

Etichete: PNL, senat, Parlament, ilie bolojan, legea integritatii,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Diletta Leotta, fără inhibiții în vacanță. Fotografii îndrăznețe cu partenera lui Karius: ”Ești o zeiță”
FOTO Diletta Leotta, fără inhibiții în vacanță. Fotografii îndrăznețe cu partenera lui Karius: ”Ești o zeiță”
Citește și...
Stiri Politice
USR, supărați pe aliații din PNL, din cauza Legii integrității: ”Au închis ochii, folosindu-se de un pretext convenabil lor”

Liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, i-a acuzat pe ”aliații” politici din PNL , dar și pe cei din UDMR, care au votat pentru adoptarea Legii integrității, că au ”închis ochii” la neregulile din acest act normativ controversat.
Stiri Politice
Legea integrității a fost votată cu amendamentul Fritz. Senatorii au adoptat proiectul de care depind 770 de milioane de euro

Senatorii au adoptat prin vot Legea ANI, cunoscută și drept ”Legea integrității”, care este jalon în PNRR și de care depind aproximativ 770 de milioane de euro pentru România, termenul fiind 31 august. Senatul este cameră decizională.
Stiri Politice
USR a depus o nouă lege a integrității, dar fără „amendamentul anti-Fritz", pentru ca România să nu piardă banii din PNRR

Parlamentarii USR au depus un nou proiect privind integritatea, fără „amendamentul anti-Fritz", a anunţat liderul senatorilor partidului, Sorin Şipoş. El a explicat că acest proiect, dacă va fi adoptat, va salva banii din PNRR pentru România.

Recomandări
Stiri Politice
Legea integrității a fost votată cu amendamentul Fritz. Senatorii au adoptat proiectul de care depind 770 de milioane de euro

Senatorii au adoptat prin vot Legea ANI, cunoscută și drept ”Legea integrității”, care este jalon în PNRR și de care depind aproximativ 770 de milioane de euro pentru România, termenul fiind 31 august. Senatul este cameră decizională.

Stiri Politice
Noi modificări la legea salarizării. Ce s-a schimbat în ultima variantă - surse

Noua variantă a proiectului legii salarizării bugetarilor aduce mai multe modificări față de forma anterioară, în special în ceea ce privește modul de calcul și control al sporurilor și finanțarea creșterilor salariale din sănătate.

Știri Actuale
Romsilva a cheltuit 2,7 milioane de lei pe un sediu ca o cabană de vânătoare. Diana Buzoianu: „S-au aruncat milioane de lei”

Regia Națională a Pădurilor Romsilva a cheltuit 2,7 milioane de lei pentru un sediu în județul Prahova, construit după modelul unei cabane vânătorești. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 August 2026

51:17

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2026

01:50:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18 | Vitalitate și sănătate digestivă

30:02

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Marica, sfat pentru FCSB: pe cine ar trebui să aducă în locul lui Bîrligea: "Scump, dar face banii"

Sport

Acolo unde România are interzis! Câte zeci de milioane de euro iau garantat Sabah, LASK și Bodo/Glimt, calificate în Champions League