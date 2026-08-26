Șipoș a ținut să sublinieze faptul că ”de la ceilalți” parlamentari din alte partide nu a avut ”pretenții” atunci când legea a fost supusă la vot în Senat.

Legea integrității a fost adoptată cu 106 voturi ”pentru”, 19 ”contra” și nicio abținere, iar cei care au votat ”pentru” au fost reprezentanții partidelor AUR, UDMR, PNL și PSD.

Senatul este cameră decizională, astfel că actul normativ ajunge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.

În proiectul de lege se află și controversatul „amendament Fritz”, care a fost declarat constituțional de către judecătorii Curții Constituționale

”E fals cǎ România avea de ales între 770 de milioane de euro și stingerea luminii democratice - la Legea ANI retroactivǎ cu suprapedeapsǎ politicǎ mǎ refer. Legea trebuia respinsǎ și adoptatǎ una nouǎ, curǎțatǎ de tendințe dictatoriale nedemocratice, aşa cum a fost depusǎ de USR. Dar PNL şi UDMR au închis ochii folosindu-se de un pretext convenabil lor. De la ceilalți nu aveam pretenții. Istoria va consemna cine a apăsat butonul.”, a transmis liderul senatorilor USR.