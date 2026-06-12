Lista completă vine în contextul unor negocieri politice tensionate, cu poziții contradictorii privind susținerea Executivului și riscul ca România să intre într-un blocaj instituțional. Viitorul Guvern condus de Eugen Tomac ar urma să îi aibă ca:

Viceprim-miniștri:

Sorin Costreie – viceprim-ministru, ministrul Educației și Cercetării

Valeriu Nistor – viceprim-ministru, fără portofoliu

Bogdan Dumitru – viceprim-ministru, fără portofoliu

Miniștri:

Interne: Tiberiu Trifan

Tiberiu Trifan Finanțe: Ionuț Simion

Ionuț Simion Transporturi: Ionuț Mașala

Ionuț Mașala Justiție: Cosmin Soare-Filatov

Cosmin Soare-Filatov Apărare: Dănuț Sebastian Neculăescu

Dănuț Sebastian Neculăescu Sănătate: Șerban Dragoșloveanu

Șerban Dragoșloveanu Externe: Luca Niculescu

Luca Niculescu Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Florin Duma

Florin Duma Energie: Andrei Covatariu

Andrei Covatariu Muncă, Familie, Tineret și Solidaritate Socială: Diana Morar

Diana Morar Agricultură: Nicolae Istudor

Nicolae Istudor Mediu: Teodor Dulceață

Teodor Dulceață Fonduri europene: Carmen Moraru

Carmen Moraru Dezvoltare: Vladimir Ionaș

Vladimir Ionaș Cultură: Mihai Ghyka

Cine îl susține și cine nu

După ce coaliţia de centru a ţării s-a destrămat în urma unui vot de neîncredere în luna mai, preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a numit pe Tomac, membru al Parlamentului European din Grupul Renew Europe, pentru a forma un guvern tehnocrat. Prim-ministrul desemnat are termenul constituţional de 14 iunie pentru a prezenta un guvern; în caz contrar, Dan va trebui să reia negocierile de coaliţie sau să găsească un alt lider tehnocrat. Dacă nu se formează un nou guvern după 60 de zile şi după două încercări eşuate de învestitură, Constituţia României îi permite lui Dan să convoace alegeri anticipate.

Joi, conducerea PNL a decis în şedinţa Biroului Politic Naţional, să nu susțină Guvernul premierului desemnat, Eugen Tomac. Potrivit unor surse politice, membrii USR din filialele județene au decis, aproape în unanimitate, să nu susțină guvernul său.

Pe de altă parte, secretarul general al Partidului Social Democrat, Claudiu Manda, a declarat joi că, în opinia sa, Guvernul Tomac va trece de votul parlamentarilor, PSD acuzându-l pe premierul demis Ilie Bolojan că blochează toată România, pentru că a pierdut puterea şi transmite că se poate şi fără PNL iar după 7 ani la putere, fără să câştige alegerile, este vremea să meargă în opoziţie, lângă AUR.

Tomac a promis că nu va forma un guvern cu partidul de extremă dreapta Alianţa pentru Uniunea Românilor. Decizia social-democraţilor români de a se alia cu extrema dreaptă pentru a răsturna guvernul în luna mai a fost întâmpinată cu consternare de mulţi la Bruxelles, care au considerat-o o încălcare a "cordonului sanitar".

Ţara rămâne blocată în turbulenţe politice în timp ce se confruntă cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Dacă România nu finalizează reformele cheie până în august, riscă să piardă 11 miliarde de euro din fondurile UE, iar dacă finanţele publice nu sunt aduse sub control în curând, analiştii se tem că o scădere a ratingului de credit ar putea urma la scurt timp.