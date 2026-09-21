„Am avut câteva discuții, în aceste zile, după desemnarea domnului Siegfried Mureșan pentru a forma guvern. Am avut discuții cu colegii mei săptămâna trecută. Am avut discuții cu domnul Mureșan, cu domnul Bolojan, cu domnul Fritz. Continuăm aceste discuții. Vom avea o ședință probabil mâine după-amiază și noi, o ședință formală în care vom lua o decizie despre cum vom continua. Important este că în acest moment ceea ce a rămas din vechea coaliție, după decizia colegilor de la PSD, nu are o majoritate. E foarte departe de a avea 233 de voturi pentru desemnare”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament, scrie Agerpres.

UDMR continuă discuțiile cu PNL și USR

Liderul UDMR a subliniat că formațiunea va continua discuțiile cu PNL și USR, urmând să analizeze programul de guvernare propus de premierul desemnat.

„Sigur, vom continua discuțiile în primul rând cu liberalii și cu USR, să vedem programul de guvernare, să vedem ce răspunsuri dă domnul Mureșan la o grămadă de întrebări legate de fiscalitate, de buget, de oameni care au nevoie de ajutor, de programul economic, de programul de dezvoltare, de investiții și alte multe lucruri care trebuie să discutăm înainte de orice și să vedem care ar fi programul cu care domnul Mureșan, desemnat pentru formarea Guvernului, dorește să vină în Parlament. Sigur, dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, și asta vom afla probabil mult mai târziu, după ce va exista și programul de guvernare, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi - dacă continuăm discuțiile și venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament, cu 160 - 170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-o astfel de situație să nu prelungim conflictul, să nu adâncim prăpastia și sugerăm, atâta putem să facem, să depună mandatul domnului Mureșan. Dacă domnul Mureșan consideră că trebuie să meargă până la capăt, adică până la vot în Parlament, atunci și noi trebuie să luăm o decizie ce vom face. Eu aș prefera să nu adâncim criza, să nu prelungim timpul, să nu adâncim prăpastia, dar nu depinde de mine”, a subliniat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: „Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd”

Președintele UDMR a adăugat că formațiunea va analiza situația în funcție de evoluția negocierilor și a programului de guvernare, precizând că dorește să fie găsită o soluție rațională.

„Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd, doar ca să avem mai puține voturi decât necesită investirea Guvernului. Cam aici suntem în acest moment cu discuțiile. Nu am avansat, nu am deschis nicio altă discuție și vom avea întâlniri în seara asta, probabil mâine continuăm discuțiile să vedem în primul rând programul, să vedem în primele rând care sunt acele puncte cardinale cu care se poate veni în fața Parlamentului, în fața comisiilor reunite și apoi în fața Parlamentului”, a transmis liderul UDMR.