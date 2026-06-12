Liderul liberal susține că Executivul ar fi un „paravan” pentru PSD, care ar influența guvernarea fără a-și asuma responsabilitatea pentru deciziile luate.

„Dintr-o perspectivă politică, nu am acordat un vot de susţinere pentru că această formulă este una de tip paravan care scuteşte Partidul Social Democrat, cel care a generat această criză politică, care a dărâmat Guvernul din care a făcut parte după ce am luat măsuri pentru a limita risipa, după ce le-au fost afectate interesele şi în loc ca, în mod principial, aşa cum ar fi fost normal, dacă ai dărâmat un guvern să-ţi revendici postul de premier, nu avem această situaţie, vedem că de peste o lună de zile PSD nu îşi revendică postul de premier, nu şi l-a revendicat - sigur, rămâne de văzut dacă domnul preşedinte i-ar fi nominalizat, i-ar fi încredinţat sau nu, dar n-a făcut asta - nu a venit cu o soluţie pentru a rezolva această criză politică şi această formulă ar fi fost, de fapt, una de exonerare a lor, adică să fii într-o formă de guvernare în care să participi în mod indirect, dar să nu-ţi asumi responsabilitatea, ceea ce din niciun punct de vedere nu este corect, nici moral, nici din punct de vedere politic, dar nici din punct de vedere al lucrurilor care trebuie făcute pentru România în perioada următoare”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri, la Radio România Actualităţi.

Bolojan: PSD trebuie să vină cu soluții după ce a dărâmat Guvernul

El consideră că, după ce a dărâmat Guvernul, PSD are răspunderea de a veni cu soluţii.

„Este anormal ca, fiind partidul cel mai mare din Parlament, dacă eşti un partid într-adevăr care te revendici a fi responsabil, care clamezi în mod public că ai soluţii pentru a rezolva problemele, dar pe care nu le-am văzut până acum, atunci când ai ocazia să faci asta, îţi revendici acest post, în aşa fel încât să cauţi să formezi o majoritate. Trebuie să recunoaştem că din nou este o evidenţă, că au reuşit să formeze o majoritate atunci când, semnând cu AUR moţiunea împotriva Guvernului, au şi reuşit asta. Deci au demonstrat că au această capacitate şi atunci, dacă ai demonstrat la rău o capacitate, poate demonstrezi şi la bine”, a adăugat Bolojan.

El a subliniat că nu a văzut programul de guvernare propus de premierul desemnat.

„Dar nu programul de guvernare este cea mai mare problemă - nici nu l-am primit până în momentul de faţă pentru că domnul Tomac mi-a spus că încă se lucrează la el - deci nu asta este cea mai mare problemă. Gândiţi-vă că Guvernul pe care l-am condus n-a avut doar un program de guvernare semnat de către toate partidele, a avut şi protocol de coaliţie, au avut apariţii publice şi tot n-a respectat Partidul Social Democrat nici programul de guvernare, nici acordul de coaliţie. Gândiţi-vă, în condiţiile în care nu există o susţinere explicită, cum se vor întâmpla lucrurile”, a argumentat liderul PNL.