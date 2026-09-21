Într-o emisiune difuzată de un post local de televiziune, edilul a susținut că șeful statului ar fi trebuit să acționeze mult mai rapid, chiar cu riscul declanșării alegerilor anticipate, potrivit News.ro.

Constantin Toma spune că România nu își poate permite să rămână luni întregi într-o stare de incertitudine politică, în condițiile războiului de la graniță și ale problemelor economice tot mai apăsătoare.

„Dacă după cinci luni de zile tu nu iei decizia să desemnezi un prim-ministru, nu se poate. Suntem într-o situație dramatică. În trei-patru zile eu aș fi rezolvat problema, inclusiv până la alegeri anticipate, dacă aceștia nu reușesc să strângă cele 233 de voturi. Dacă voturile nu vor veni niciodată, noi ce facem? Stăm până în 2028-2029, când își termină domnul președinte Nicușor Dan mandatul? Este absurd”, a declarat Constantin Toma.

Primarul Buzăului a recunoscut că l-a votat și l-a susținut pe Nicușor Dan, însă spune că prestația acestuia de până acum l-a dezamăgit.

Constantin Toma: „Mă dezamăgește omul acesta”

„Mă dezamăgește omul acesta. L-am susținut pentru că nu era altă variantă atunci și am votat, ca mulți români, pentru Nicușor, dar nu este în regulă. Pe funcția aceasta trebuie să iei decizii. Bă, desemnează, bă, premier și să se întâmple ceva! Nu îl votează Parlamentul, mergem la alegeri anticipate, pentru că nu putem să o lălăim atât, cu război la graniță, cu deficitele acestea imense, cu amenințările pe care le avem în fiecare zi, cu creșterile prețurilor la combustibil și cu toate nenorocirile care sunt”, a afirmat edilul.

În opinia sa, președintele trebuia să desemneze rapid un candidat pentru funcția de prim-ministru, iar acesta să își formeze echipa și să ceară votul Parlamentului.

„Nu poți să lași un guvern așa. Se spune să plece Bolojan, atunci desemnează un premier. Omul acesta trebuie să stea acolo până la capăt. Trebuie să desemnezi un prim-ministru, iar acela trebuie să își facă un guvern. Dacă acel guvern nu trece, să se declanșeze alegerile anticipate”, a mai spus Toma.

Întrebat dacă l-ar vedea tot pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, primarul Buzăului a răspuns că acesta „a mai pierdut din viteză” și că o perioadă petrecută în opoziție ar putea fi benefică atât pentru el, cât și pentru PNL.

„A pierdut și el din viteză (n.r. Ilie Bolojan). Probabil că ar fi bine să stea puțin deoparte și cred că ar fi mai bine și pentru el, și pentru PNL să intre în opoziție, pentru că îi pun toate în cârcă. Nu este corect deloc, pentru că omul acesta a încercat”, a afirmat Constantin Toma.

Toma: Reformele începute de Bolojan trebuie continuate

Toma susține însă că direcția reformelor începute de Ilie Bolojan, în special în ceea ce privește reducerea cheltuielilor bugetare, este una ce trebuie continuată de succesorul acestuia.

„Eu am spus-o și la RFI: cruciada bunului-simț începută de Bolojan, legată de zona aceasta bugetară care ține țara pe loc, ar trebui dusă mai departe, cu Bolojan sau fără Bolojan. Oricine ar veni în locul lui trebuie să continue ce a început acest om. Nu există altă soluție”, a concluzionat primarul Buzăului.

În weekend, Constantin Toma s-a aflat în Ucraina, alături de președintele României, la summitul „Carpathian Eight”, reuniune dedicată cooperării regionale în domeniile securității, energiei, infrastructurii și comerțului. Evenimentul a fost găzduit de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și a reunit lideri și reprezentanți din mai multe state ale regiunii.