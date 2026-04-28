În acest moment circulă două variante ale documentului de moțiune, iar diferențele dintre ele vizează în principal momentul în care premierul Ilie Bolojan a vorbit despre „şobolani care ne mănâncă rezervele din cămară”, susținând că adevăratele probleme țin de planurile de vânzare a unor companii strategice. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a întrebat pe Bolojan la acel moment de ce nu a făcut plângeri la DNA sau la alte instituții, dacă susține că „a găsit şobolani în cămara cu alimente” și el a aprins becurile. În replică, Ilie Bolojan a precizat că a făcut sesizări de fiecare dată când s-au constatat lucruri de natură penală, dar că există și chestiuni de „iresponsabilitate managerială”. Invitat la o emisiune radio, șeful Guvernului a declarat că exprimarea a fost una metaforică și a subliniat faptul că nu regretă că a „introdus termenul de șobolan în discursul public”.

O primă variantă a moțiunii de cenzură a fost finalizată și au fost strânse mai mult de 233 de semnături de la PSD, AUR, PACE Întâi România, S.O.S. România, POT și neafiliați, potrivit unor surse politice AGERPRES. În prezent, în Parlament sunt 463 de aleși (330 deputați și 133 senatori), astfel că majoritatea absolută de 233 de voturi poate decide soarta Executivului.

Diferențele identificate

Principalele diferențe dintre cele două variante ale moțiunii de cenzură ține de ton și de formulare. Dacă una dintre versiuni adoptă un stil mai moderat și argumentativ, evitând expresiile extrem de dure și punând accent pe explicații precum „zoomorfizarea naturii umane” sau invocarea „neștiinței”, cealaltă variantă are un ton mult mai agresiv, cu formulări precum „monstruozitate de sorginte nazistă” și atacuri directe la adresa premierului. De asemenea, prima variantă renunță la unele pasaje cu caracter personal și la finalul foarte critic, în timp ce a doua păstrează un discurs mai dur și mai politizat.

Dacă în prima variantă apare formularea: „Ați afirmat despre anumite categorii de persoane că sunt șobolani care rod din cămara statului, nu că se aseamănă unora. Ulterior, ați avut ocazia să vă cereți scuze, dar ați afirmat că nu regretați afirmația, ba mai mult, a fost o metaforă pentru a vă face înțeles oamenilor. Domnule prim-ministru, chiar admițând că ați făcut acele afirmații din neștiință, aceasta nu reprezintă în vreun fel o scuză, mai ales că sub acest aspect nu pot exista nuanțe. Zoomorfizarea naturii umane este dezonorantă pentru dumneavoastră și total inadecvată cu funcția pe care încă o mai ocupați. Dar probabil că aveți o cultură istorică la fel de rudimentară ca și cea economică. Când ocupați o funcție atât de înaltă ar fi trebuit să cunoașteți originea nazistă a unor astfel de asocieri. Ar fi trebit să știți că săptămânalul german Der Stürmer, ce a funcționat din 1923 până în 1945, uzita adesea de așa zisa metaforă a domniei voastre pentru a-i desemna pe cei indezirabili.”

A doua variantă, pusă la dispoziția presei, inițiatorii moțiunii au folosit formularea: ”Ați afirmat despre anumite categorii de persoane că sunt precum șobolanii care rod din cămara statului. Și-n loc să vă cereți scuze pentru că ați comis o monstruozitate de sorginte nazistă comparând oamenii cu șobolanii ați insistat că e doar o metaforă, pentru a vă face înțeles oamenilor. Când ocupați o funcție atât de înaltă, dle prim-ministru Bolojan, ar fi trebuit să cunoașteți originea nazistă a unor astfel de asocieri. Ar fi trebuit să știți că săptămânalul german Der Stürmer, ce a funcționat din 1923 până în 1945, uzita adesea de așa zisa metaforă a domniei voastre pentru a-i desemna pe cei indezirabili. Dar probabil că aveți o cultură istorică la fel de rudimentară ca și cea economică! Sau nu vă pasă de nimeni și de nimic, așa cum ați dovedit în cele 10 luni nefaste în care ați condus guvernul României!

În urmă cu aproximativ o lună de zile, Grindeanu promitea că ”PSD nu va susține niciun guvern minoritar și PSD nu face majoritate cu AUR” în Parlament. De asemenea, liderul PSD susține că nu a încheiat niciun acord cu cei de la AUR pentru o colaborare după o eventuală adoptare a moțiunii de cenzură și demitere a Guvernului Bolojan.

Nu în ultimul rând, Grindeanu a afirmat că, dacă nu ar fi colaborat acum cu cei din AUR, ”exista riscul de anihilare reciprocă a unei moțiuni” de cenzură, în condițiile în care și partidul condus de George Simion anunțase deja că pregătește o moțiune de cenzură. Grindeanu a insistat asupra faptul că nu există ”niciun niciun fel de acord post-moțiune” cu cei din AUR și că PSD este pregătit să intre în opoziție.

Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD-AUR, cu mare probabilitate, o să treacă iar Guvernul o să fie schimbat, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna.

Ultima variantă a textului de moțiune poate fi citită integral mai jos: