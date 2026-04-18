Declaraţiile au fost făcute la Timişoara, în cadrul unei întâlniri regionale a PSD, unde liderul social-democrat a vorbit şi despre votul intern programat luni privind ieşirea de la guvernare.

„Luni vom avea această consultare, acest referendum intern. După acest vot vom intra într-o nouă realitate politică, o realitate care va trebui să fie clarificată, din punctul nostru de vedere, rapid, Dacă nu se doreşte a se prelungi o criză politică, lucrurile pot fi extrem de repede clarificate şi să depăşim această perioadă. Partidul Social Democrat, am spus de nenumărate ori, nu va susţine un guvern minoritar. Partidul Social Democrat nu va face în perioada următoare vreo majoritate cu AUR. Am spus de nenumărate ori acest lucru. Îl mai spun o dată. PSD ori intră în opoziţie, ori va face parte dintr-o coaliţie pro-europeană. Nu există alte variante”, a precizat Grindeanu.

Liderul PSD a făcut referire la declaraţiile premierului din ziua precedentă, în care acesta vorbise despre „şobolani care ne mănâncă rezervele din cămară”, susţinând că adevăratele probleme ţin de planurile de vânzare a unor companii strategice.

„Trăim o perioadă în care există foarte multă emoţie publică legată de politică. În acest moment, din punctul meu de vedere, România şi Guvernul nu mai funcţionează. Noi ne uităm la prostiile şi porcăriile pe care încearcă să le facă ceilalţi. Ceilalţi ne urmăresc pe noi. Noi stăm şi spunem despre şobolănismele pe care încearcă să le facă pe ultima sută de metri, vânzând sau încercând să vândă Romgaz şi toate companiile: CEC, Portul Constanţa. Astea sunt şobolănismele adevărate. Despre astea este vorba. Şi cred că la asta s-a referit Ilie Bolojan ieri, când vorbea de asta. Dar asta înseamnă, că tot spunea de cămări (...), de fapt, înseamnă să furi cămara cu totul când faci lucruri de tipul ăsta. Când te gândeşti să vinzi CEC, Romgaz, Transgaz, Aeroportul Bucureşti, Portul Constanţa, Transelectrica, Hidroelectrica. Toate aceste companii sunt pe plus, sunt companii profitabile, care aduc în fiecare an venituri şi dividende la bugetul de stat. Să încerci să vinzi pe ultima sută de metri aceste companii, asta înseamnă, de fapt, să furi toată cămara. Şi asta e adevăratul şobolănism”, a declarat Grindeanu.

În opinia sa, situaţia politică actuală este una gravă, iar guvernarea este afectată de incoerenţă.

„Cred că, în acest moment, România a devenit neguvernabilă. România a devenit neguvernabilă şi actul de guvernare este unul incoerent. Fie că eşti social-democrat, USR-ist, liberal, ungur, făcând parte din grupul minorităţilor naţionale, nu cred că eşti mulţumit astăzi de modul în care funcţionează Guvernul. Iar lucrul ăsta trebuie să înceteze. Asta nu este guvernare în folosul oamenilor şi asta nu este o guvernare pentru români. Şi atunci, părerea mea este că trebuie să facem ceva, astfel încât să revenim la priorităţile românilor. Românii în continuare au nevoie de autostrăzi, de spitale, de investiţii locale. Să ştiţi că nu toată lumea în ţara asta, şi sunt milioane de români, trăieşte în Piaţa Operei din Timişoara, în Dorobanţi, în Bucureşti sau în centrul Clujului. Sunt milioane de români care în continuare n-au asfalt, care în continuare n-au reţele de apă, reţele de canalizare, n-au iluminat. Şi acele proiecte trebuie să continue. Sunt lucrurile esenţiale, pe care noi înţelegem să le susţinem şi să le facem. Asta este, de fapt, adevărata prioritate. În acest moment, în schimb, lucrurile merg într-o direcţie greşită. Şi nu o spune Sorin Grindeanu, 80% dintre români spun că ţara merge într-o direcţie greşită. Şi trebuie să schimbăm această direcţie”, a mai afirmat liderul PSD.