Pâinea feliată este unul dintre cele mai comune alimente în gospodăriile oamenilor de zeci de ani, însă reputația ei proastă este la fel de cunoscută. În ciuda criticilor, mulți oameni o consumă zilnic, de la sandvișuri cu unt și gem până la salată de ton, în timp ce alții o evită complet în favoarea cerealelor integrale, potrivit Real Simple.

Înainte să elimini toate cerealele rafinate din cămară, trebuie să știi că cercetările nu sunt atât de simple.

Valoarea nutritivă a pâinii albe

Înainte de a decide dacă pâinea albă este bună sau rea pentru tine, este util să înțelegi conținutul său nutrițional. Acest context, împreună cu restul alimentației tale, contează mai mult decât își dau seama mulți oameni.

„Pâinea albă are o reputație proastă, dar, în opinia mea, este adesea înțeleasă greșit, mai ales în cultura nutrițională occidentală”, spune Valery Kallen, dietetician. „Cerealele ‘albe’, fie că vorbim de pâine sau orez, înseamnă că au fost rafinate, eliminând tărâța și germenii. Asta înseamnă mai puține fibre, vitamine și minerale decât variantele integrale.” Totuși, asta nu înseamnă că sunt automat nesănătoase.

De fapt, există situații în care pâinea albă poate fi utilă. „Se digeră mai rapid decât cerealele bogate în fibre, ceea ce o face potrivită pentru un aport rapid de energie, de exemplu înainte de sport”, spune Kallen.

În plus, pâinea albă poate completa anumite lipsuri nutriționale. „Conține vitamine din complexul B, acid folic și fier”, spune nutriționistul Michael Michelis. „Este ușor de digerat și poate susține dezvoltarea bacteriilor benefice din intestin.”

Valorile nutriționale pentru o felie de pâine albă (conform USDA):

Calorii: 72,9

Proteine: 2,57 g

Carbohidrați: 13,4 g

Fibre: 0,63 g

Grăsimi: 0,98 g

Calciu: 57,6 mg

Potasiu: 31,9 mg

Magneziu: 7,34 mg

Ce se întâmplă dacă mănânci pâine albă zilnic

Consumul zilnic poate avea efecte diferite, în funcție de cantitate și de combinațiile alimentare.

Pe termen scurt

Efectele imediate pot include creșteri rapide ale glicemiei și apariția mai rapidă a senzației de foame. „Pâinea albă digeră rapid, crește glicemia și apoi o scade la fel de repede, ceea ce poate duce la oboseală și pofte alimentare”, spune Coco Pierrel.

Totuși, reacțiile diferă de la o persoană la alta. La mulți oameni sănătoși, aceste variații sunt temporare și fără impact major.

Problema principală este sațietatea: mai puține fibre înseamnă că îți va fi foame mai repede. Pentru a reduce acest efect, este recomandat să o consumi alături de proteine, grăsimi sănătoase și fibre.

Pe termen lung

Pe termen lung, consumul frecvent fără un echilibru alimentar poate duce la riscuri. „Fluctuațiile repetate ale glicemiei pot contribui la acumularea de grăsime, inflamații și pofte constante”, spune Pierrel.

Michelis subliniază însă că problema reală este lipsa fibrelor din dietă. Dacă pâinea albă înlocuiește constant alimentele bogate în fibre, riscul de diabet de tip 2 și scăderea masei musculare poate crește.

Cine poate beneficia de pâine albă

În anumite cazuri, pâinea albă poate fi benefică. Persoanele cu sindrom de colon iritabil sau boli inflamatorii intestinale o pot tolera mai ușor decât alimentele bogate în fibre.

De asemenea, poate fi utilă pentru persoanele aflate în recuperare după tulburări alimentare, deoarece oferă energie rapidă și este ușor de digerat.

Cum să consumi pâinea albă mai sănătos

Dieta generală este mai importantă decât un singur aliment. Pâinea albă poate face parte dintr-o alimentație echilibrată dacă este combinată corect.

De exemplu:

pâine + avocado (fibre și grăsimi sănătoase)

pâine + hummus și legume

pâine + unt de arahide

De asemenea, este important să alegi variante de calitate, precum pâinea cu maia, care poate avea mai multe beneficii și ingrediente mai simple.

În final, cheia este echilibrul: nu un aliment izolat contează, ci tiparul general al dietei.