Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, marţi, calendarul dezbaterii şi votării moţiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Miercuri, de la ora 12:30, moţiunea de cenzură va fi citită în plenul comun.

Pe data de 5 mai, marţea viitoare, de la ora 11:00, moţiunea va fi dezbătută şi votată. Votul va fi secret, cu bile.

Moţiunea este intitulată "STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului". Ea a fost depusă marţi la Parlament şi a fost semnată de 253 de parlamentari.