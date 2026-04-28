Prima reacție din partea Guvernului după ce PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură: Transparența nu mai contează

„Sper să probeze lucrurile astea, oamenii ăștia se luptă cu instrumente care aduc prosperitate. 14 miliarde de lei companiile de stat care nu sunt listate la burse. Cele listate au adus 8 miliarde de lei la buget din dividende. Nu își asumă că scoate de la Guvernare oamenii capabili, se opun reformei. Am ajuns să aprindem lumina…s-au supărat”, a adăugat vicepremierul.

PSD s-a opus ferm planurilor de privatizare celor 22 de companii de stat vizate de Guvern și, astfel, și-a anunțat plecarea din coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că „ne vinde țara” și chiar s-au gândit la o lege ca să „apere” ei companiile de stat. Dar, vicepremierul Oana Gheorghiu a reamintit, public, care au fost marile companii de stat privatizate sub guvernele PSD:

Reforma companiilor de stat pusă la cale de către Guvernul Bolojan a determinat PSD, printre altele, să își anunțe plecarea din coaliția de guvernare. Deși social-democrații susțin că premierul „ne vinde țara”, trecutul arată cu totul altceva .

„Este o dovadă că această moțiune este o minciună pentru că ați avut acces la documente - o listă pusă pe masa discuției, dacă voiam să vindem ceva nu prin public. Vânzarea accelerată se face prin Bursa de Valori. Am făcut o listă astfel încât să avem mai multe variante și să aducem banii acasă. Această moțiune dacă e așa cum sună se bazează pe o minciună pentru că documentele sunt publice. E o listă exploratorie, dar transparența nu mai contează pentru România”, a declarat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul spune că moțiunea se bazează pe informații false și susține că documentele invocate erau publice, fiind doar o listă de opțiuni care ar putea fi luate în calcul, nu un plan de vânzare a companiilor strategice.

PSD și AUR, moțiune de cenzură comună împotriva guvernului Bolojan

Grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE - Întâi România solicită în moţiunea de cenzură depusă marţi la Parlament demiterea Guvernului şi îl acuză pe prim-ministrul Ilie Bolojan că a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia.

Moţiunea de cenzură este intitulată „STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”.

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eşecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia. Sub pretextul unor obligaţii din PNRR şi al unor 'analize exploratorii' redactate pe repede înainte, Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică. În acelaşi timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbeşte despre faptul că românii ar fi pregătiţi să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregăteşte o operaţiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acţiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbiţează transparenţa: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieţei şi direcţionate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectaţi, în condiţii stabilite discreţionar, la preţuri mai mici decât cele reale”, se arată în textul moţiunii de cenzură.

Iniţiatorii moţiunii menţionează că prin aceste tranzacţii statul român ar pierde „miliarde de lei” prin subevaluarea activelor.

„Practic, sunt bani evaporaţi din patrimoniul public, urmare a dispoziţiei premierului Bolojan, prin pixul vicepremierului Gheorghiu. Iar efectele nu se opresc aici: scade valoarea acestor companii, scade influenţa statului în sectoare strategice, iar în cazul Romgaz se coboară chiar sub praguri de control esenţiale. Este o decizie care slăbeşte poziţia statului exact acolo unde ar trebui să fie mai puternic. Dacă asta nu este subminare a economiei naţionale, atunci ce este?!”, susţin iniţiatorii.

Parlamentarii care au iniţiat moţiunea de cenzură precizează că pentru a distrage atenţia publică, „în scopul celei mai mari ticăloşii din ultimele decenii”, s-a întocmit o listă de companii profitabile, amestecate „cu abilitate” printre companiile cu pierderi, şi „s-a pedalat” pe urgenţa scoaterii acestora la vânzare.

„În contextul economic şi geopolitic actual, România ar trebui să îşi consolideze activele, pe modelul celorlalte state din UE, nu să le dezmembreze şi să le înstrăineze exact când acestea produc venit. Cazul CEC Bank este emblematic. O bancă profitabilă, stabilă, cu rol esenţial în finanţarea economiei reale, este tratată ca o problemă tocmai pentru că susţine programe guvernamentale. Vorbim despre o instituţie cu profit de aproximativ 668 de milioane de lei, cu active de aproape 100 de miliarde de lei şi capitaluri proprii de peste 5 miliarde de lei. Şi totuşi, această bancă este evaluată pentru listare la doar 5,4 miliarde de lei. (...) Aceeaşi lipsă de logică se regăseşte şi în cazul Salrom. Într-un moment în care România descoperă că deţine resurse de grafit de importanţă strategică pentru industria europeană şi pentru tranziţia energetică - existând deja proiecte majore şi cereri de finanţare de aproximativ 450 de milioane de euro - Guvernul vrea să vândă. Netransparent şi cu mare discount! Evaluarea de aproximativ 616 milioane de lei, făcută de Guvern, ignoră complet dimensiunea strategică a Salrom şi potenţialul acestei companii, dar de perspectiva exploatării zăcământului de grafit”, menţionează moţiunea de cenzură.