Șeful Guvernului a declarat că exprimarea a fost una metaforică și a subliniat faptul că nu regretă că a ”introdus termenul de șobolan în discursul public”.

”Nu regret, pentru că acest exemplu se referă la un lucru care e pe înțelesul oamenilor. În condițiile în care ai niște bunuri perisabile sau consumabile într-o cămară, pe care le-ai muncit din greu, și ți se distrug, îți dai seama că oricât ai duce în cămara aia, familia ta nu are acele beneficii. Ca să-i răspundă celui care a ridicat această întrebare, trebuie înțeles că o țară, o comunitate, o familie, nu poate cheltui mult timp mai mult decât-și poate permite. Și atunci, ca să avem un stat pentru cetățeni și nu cetățeni pentru un stat, înseamnă că trebuie să le luăm sub formă de impozite cât mai puțin posibil.

Trebuie să reducem cheltuielile de funcționare la maximum, ca să ne rămână niște resurse, să le întoarcem în serviciile publice. Dar putem face asta dacă avem o administrație eficientă. Deci, dacă oamenii care sunt în plus nu mai sunt acolo, dacă nu ne batem joc de banii publici, dacă administrăm lucrurile corect. Asta este singura soluție. Nu se poate altfel.”, a spus Bolojan la Europa FM.

Premierul a explicat că nu îi place să califice niciun om cu categoria de șobolan, deoarece ”fiecare om are demnitatea lui”, însă, în opinia sa, un om care încurajează corupția ”nu trebuie să funcționeze în sectorul public”.

”Gândiți-vă, de exemplu, că în condițiile în care ai oameni care sunt pe posturi și tolerează furturile, fac parte din astfel de rețele, tolerează ineficient ... Acești oameni sunt la capitolul probleme care îți distrug resursele. Un om care încurajează sisteme de corupție, care tolerează sau încurajează mecanisme de tip sistem, cu siguranță nu trebuie să funcționeze în sectorul public. Da, nu îmi place să calific niciun om cu categoria de șobolan. Fiecare om are demnitatea lui.”, a spus Ilie Bolojan.

”Am dat acest exemplu ... era un exemplu metaforic. Dar nu cred că e căderea mea personală sau oamenilor care înțeleg că nivelul de discurs trebuie să fie unul civilizat, să vină să pună etichete într-o formă sau alta. Deci, dar devalizarea bugetului public este asemănătoare cu ce exemplu pe care l-am dat.”, a mai spus el.