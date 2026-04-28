Există o singură excepţie, cea legată de un discurs susţinut în plenul legislativului european în care îl elogia pe dictatorul român Nicolae Ceauşescu.

Practic, au avut loc două voturi în plenul PE prin ridicare de mâini, în baza raportului eurodeputatului Dominik Tarczynski din grupul Conservatorii şi Reformiştii Europeni (ECR) prin care se solicita ridicarea imunităţii parlamentare a eurodeputatei pentru şapte presupuse infracţiuni pentru care este anchetată în România.

O a opta presupusă infracţiune are legătură cu o plângere a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) potrivit căreia, pe 11 februarie 2025, Diana Iovanovici Şoşoacă a susţinut în plenul PE un discurs în care le-a recomandat colegilor ei să dezvolte strategii de politică externă după modelul dictatorului român Nicolae Ceauşescu, care a fost condamnat pentru genocid pe 25 decembrie 1989 de Tribunalul Teritorial Militar Bucureşti.

IICCMER a depus pe 17 februarie 2025, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România, un denunţ la adresa europarlamentarei Diana Iovanovici Şoşoacă, privind săvârşirea infracţiunii de "promovare, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război", prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile articolului 5 din O.U.G. nr. 31/2002.