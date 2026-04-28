Întrebat, luni seară, la Digi24, dacă există vreo legătură între lista cu ”băieţii deştepţi” din energie prezentată vineri de premier şi anunţul PSD privind introducerea moţiunii de cenzură, Ilie Bolojan a spus că întreaga sa atitudine din ultima perioadă a deranjat.

”Tot ce s-a făcut - şi am explicat practic aprinderea luminii, încercarea de a face reguli, de a nu mai folosi bugetul de stat ca o puşculiţă pentru administraţiile neperformante, de a face ordine în companiile publice, de a transparentiza toată activitatea, în mod clar a deranjat. Peste tot unde sunt merele stricate, în instituţiile publice, unde au fost probleme, unde erau lucruri care nu erau în regulă, sigur erau implicaţii transpolitice sau transinstituţionale, dar era o constantă. Întotdeauna, unde era o astfel de problemă, era cineva care era susţinut de PSD. Aceasta este realitatea”, a explicat premierul Ilie Bolojan.

El a spus că asta nu înseamnă că la celelalte partide nu există o astfel de implicare, dar că la PSD există o constantă şi se poate verifica la fiecare companie.

Ilie Bolojan a afirmat că viitorul premier va trebui să ţină lumina aprinsă şi să facă ordine, pentru a elimina bătaia de joc a banului public.