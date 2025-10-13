Contre în coaliție pe data alegerilor în Capitală, după expirarea celor 90 de zile. „Fiecare va merge cu propriul candidat”

Perspectiva organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei, în acest an, pare tot mai îndepărtată. USR amenință cu modificarea legii, dacă data scrutinului nu va fi stabilită în această săptămână.

Și liberalii își doresc un vot rapid și pasează responsabilitatea blocajului din tabăra social-democraților. Iar PSD răspunde că va fi luată o decizie după ce partidele din coaliție vor stabili dacă intră împreună sau separat în cursa pentru București.

USR cere ca data scrutinului pentru alegerile de la Primăria Capitalei să fie stabilită chiar în această săptămână. Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, îi acuză pe partenerii de coaliție de lașitate și spune că Guvernul nu a respectat termenul legal de 90 de zile pentru organizarea alegerilor.

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: „Fuga de răspundere nu poate fi justificată și nu poate fi acceptată. Săptămâna aceasta, obligatoriu, coaliția de guvernare trebuie să decidă data de organizare a alegerilor. Orice altă decizie pare mai degrabă un gest de lașitate.”

Nemulțumit de amânări este și liberalul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, considerat favorit în sondajele PNL pentru Primăria Capitalei. El susține că într-o democrație, alegerile trebuie să fie previzibile și organizate la termen, nu în funcție de interese politice.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6: „Legea este clară: în 90 de zile de la vacantare trebuie organizate alegeri. De ce să mai respectăm legea cu alegerile din patru în patru ani, dacă pe aceasta nu o respectăm?”

Și președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, spune că Bucureștiul are nevoie cât mai repede de un primar ales.

Mircea Abrudean, președintele Senatului, (PNL): „E normal ca bucureștenii să aibă un primar ales cât mai rapid. Ar fi fost de dorit o candidatură comună a partidelor din coaliție, dar, din ce înțeleg, fiecare va merge cu propriul candidat.”

Data alegerilor va fi stabilită doar după ce partidele decid dacă vor merge împreună sau separat în cursa pentru Capitală, spun cei de la PSD.

Social-democrații avertizează însă că o eventuală alianță între PNL și USR pentru susținerea aceluiași candidat ar putea duce la ruperea coaliției.

