Populistul Babis promite loialitate față de Europa, în contextul începerii negocierilor pentru formarea guvernului ceh

Stiri externe
05-10-2025 | 19:35
Miliardarul Andrej Babis, al cărui partid a câștigat alegeri din Cehia, a ţinut să-i asigure pe alegători de sentimentele sale pro-europene, după o întâlnire cu preşedintele Petr Pavel.

Partidul lui Babis a obținut aproape 35% dintre voturi. Un avans net, de aproape 12 procente, față de locul doi ocupat de coaliția actualului premier pro european Petr Fiala. Cel mai probabil Babis va forma guvernul, posibil cu sprijinul a două partide mai mici de extremă dreapta.

Andrej Babis, președintele partidului ANO:Am vorbit (cu președintele) despre rezultatele alegerilor și am discutat, de asemenea, problema imaginii noastre în ceea ce privește NATO și UE. Îngrijorarea mea este ca Europa să nu fie funcțională, deoarece nu se dezvoltă într-o direcție bună din punct de vedere economic”.

Partidul lui Babis, „Acțiunea cetățenilor nemulțumiți”, pe scurt ANO, adică "DA" în limba cehă, a obținut aproximativ 35% din voturi. Pe locul doi se află alianța de dreapta, reprezentată de actualul premier Petr Fiala, cu puțin peste 23 de procente.

Niciun partid de stânga nu a reușit să treacă de pragul electoral de 5% pentru a intra în parlament.

Petr Fiala, premierul Cehiei: „Scopul meu a fost să formez un guvern democratic bazat pe cadrul actual, însă rezultatele alegerilor arată, clar, că asta nu va fi posibil”.

Iar observatorii politici și presa estimează că cea mai probabilă formulă de guvernare ar fi un cabinet minoritar al partidului lui Babis, cu sprijin din partea a două partide de extrema dreaptă.

Astfel, rezultatul scrutinului aliniază Cehia cu Ungaria și Slovacia, țări conduse, de asemenea, de partide populiste eurosceptice și care manifestă sprijin mai degrabă pentru Rusia în conflictul cu Ucraina.

Jakub Riha, jurnalist CNN Prima News: „Andrej Babis este un om de afaceri transformat în politician și se autointitulează liderul unui partid care încearcă să atragă toate segmentele de alegători. Unii l-ar numi "trumpist". Alții ar putea spune chiar că este populist. Putem observa multe asemănări cu Donald Trump. Campania ANO s-a bazat pe multe promisiuni legate de securitatea socială și alte aspecte similare, precum și pe narațiunea "interesele poporului ceh înainte de toate"”.

În vârstă de 70 de ani, Babis, care are o avere estimată la 4,3 miliarde de dolari, a fost investigat pentru corupție în mai multe rânduri. El a fost trimis în judecată în 2022 pentru fraudă cu fonduri europene, dar a fost achitat.

Cel puțin 5 oameni au murit și zeci de mii au rămas fără curent electric În Ucraina după un nou atac masiv - cu 50 de rachete și 500 de drone.

