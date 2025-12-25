Ce semnifică, de fapt, culorile Crăciunului. De ce aduce noroc să pui roșu în brad

Dacă te numeri printre iubitorii de Crăciun, probabil că deja ai ales bradul, ai pus instalațiile de lumini și ai expus decorațiunile roșii și verzi de sărbători.

Dar te-ai întrebat vreodată de ce aceste nuanțe, alături de alte culori de Crăciun precum auriul, albul și movul, au ajuns să fie asociate cu data de 25 decembrie? Iată povestea.

Ce semnifică, de fapt, culorile Crăciunului

Așa cum portocaliul și negrul simbolizează Halloween-ul, iar roșul, albul și rozul reprezintă Ziua Îndrăgostiților, Crăciunul are propriul set de culori simbolice. În perioada sărbătorilor, nu este deloc neobișnuit să le vezi pe ornamente, felicitări și alte obiecte tematice.

S-ar putea să fii surprins să afli că aceste culori își au rădăcinile, parțial, în creștinism, natură și Coca-Cola.

Semnificația culorii roșu

Nimeni nu știe cu certitudine cum au devenit roșul și verdele schema iconică de culori a Crăciunului.

Majoritatea creștinilor cred că roșul simbolizează sângele lui Hristos din timpul crucificării. În combinația clasică de culori, verdele reprezintă reînnoirea și viața veșnică prin Isus, a cărui naștere este celebrată pe 25 decembrie.

Din perspectiva psihologiei culorilor, roșul atrage atenția vizuală și transmite senzații dinamice, puternice și încrezătoare. Un exemplu este celebra campanie publicitară Coca-Cola din anii 1930: costumul roșu aprins al lui Moș Crăciun este un exemplu de folosire a acestei culori pentru a capta atenția într-un sezon aglomerat.

De fapt, este interesant de știut că, în multe privințe, Coca-Cola este responsabilă pentru imaginea modernă a lui Moș Crăciun.

Potrivit companiei, înainte de 1931, Moș Crăciun era reprezentat în moduri diferite, inclusiv ca un bărbat înalt și slab sau ca un elf mic, cu aspect înfricoșător, conform Today.

În 1931, ilustratorul Haddon Sundblom, care lucra pentru Coca-Cola, a creat pentru o campanie publicitară imaginea unui Moș Crăciun rotofei și jovial, iar aceasta a rămas în mentalul colectiv. Îmbrăcat într-o haină roșie aprinsă, Moșul din desenele lui Sundblom a devenit baza interpretării moderne a personajului.

Semnificația culorii verde

Bob Richter, expert în lifestyle vintage și autorul cărților „A Very Vintage Christmas” și „A Very Vintage Holiday”, spune că este greu să separi roșul de verde, deoarece „sunt, cu adevărat, combinația esențială de culori a Crăciunului”.

„Cel mai bun exemplu este ilexul și iedera, care rămân vii și abundente iarna, când alți arbuști și copaci își pierd frunzele”, spune el pentru TODAY.com. „Unii spun că ilexul îl reprezintă pe pruncul Hristos, iar iedera pe mama sa, Maria.”

Obiceiul de a aduce ilex și iederă în interior își are originea la celți, care, potrivit lui Richter, le foloseau pentru a alunga spiritele rele. „Tot celții și/sau păgânii au început să aducă verdeață în case pentru a marca schimbarea anotimpurilor și pentru a aduce viață în locuințe în lunile reci de iarnă.”

Creștinii au adoptat ulterior această tradiție, folosind verdele în coronițe, ghirlande și brazi veșnic verzi.

În ceea ce privește ilexul, Sawaya adaugă că acesta „simbolizează norocul, protecția și prosperitatea pentru anul care vine”.

Mulți atribuie comercialismului modern consolidarea roșului și verdelui ca paletă clasică de Crăciun.

„O parte din magia roșului și verdelui este faptul că se amplifică reciproc, deoarece se află pe părți opuse ale cercului cromatic, fiind culori complementare”, explică Sawaya.

Celții și solstițiul de iarnă

Potrivit Reader’s Digest, totul a început cu secole în urmă, la vechii celți, care venerau plantele de ilex cu frunze verzi și fructe roșii pentru faptul că supraviețuiau iernii. Ei credeau că ilexul păstrează Pământul frumos pe timpul iernii, motiv pentru care își decorau locuințele cu această plantă în timpul celebrărilor solstițiului de iarnă, pentru a aduce protecție și noroc familiilor lor. Această tradiție s-a transformat treptat într-o versiune apropiată de decorațiunile festive roșii și verzi de Crăciun din prezent.

Simboluri în creștinism

De-a lungul Bibliei, roșul și verdele simbolizează viața lui Iisus. Roșul reprezintă sângele lui Iisus Hristos, iar verdele este asociat cu arborele veșnic verde, care simbolizează viața eternă, deoarece își păstrează culoarea pe tot parcursul iernii. Aceste două culori mai reprezintă și frunzele și boabele de ilex, care întruchipează coroana de spini purtată de Iisus pe cruce.

Culorile Crăciunului în istoria modernă

Câteva sute de ani mai târziu, Haddon Sundblom, ilustratorul din spatele reclamelor iconice Coca-Cola cu Moș Crăciun, a apărut pe scenă și a consolidat definitiv roșul și verdele ca fiind culorile Crăciunului. Mulți consideră și astăzi reprezentarea lui Moș Crăciun realizată de Sundblom drept „cea adevărată”. Înainte de reclamele Coca-Cola, Moș Crăciun era adesea ilustrat purtând haine în diverse culori, foarte diferite de costumul roșu emblematic cu care este asociat în prezent.

Alte culori de Crăciun și semnificațiile lor

Deși roșul și verdele domină sezonul Crăciunului, și alte culori sunt importante în această perioadă a anului, precum albul, auriul, argintiul și albastrul. Iată câteva dintre cele mai comune culori de sărbători și semnificațiile lor.

Auriu și argintiu

Auriul și argintiul sunt, de asemenea, nuanțe frecvent întâlnite în decorațiunile de Crăciun. Ele reprezintă darurile aduse de cei Trei Magi lui Iisus, printre care se număra și aurul. Auriul este, totodată, culoarea folosită de obicei în artă pentru a reprezenta Steaua din Betleem, pe care magii au urmat-o până la nașterea lui Iisus.

Albastru

În creștinism, Maria, mama lui Iisus, este reprezentată în mod tradițional în artă purtând veșminte albastre, care semnifică importanța sa ca mamă a lui Iisus. Acest lucru se datorează faptului că, în vremurile biblice, coloranții albaștri erau extrem de rari și costisitori, fiind accesibili doar celor bogați. În plus, albastrul este asociat și cu gheața și zăpada iernii.

Semnificația culorii auriu

Auriul strălucitor este asociat cu Crăciunul deoarece, conform tradiției, cei Trei Magi au adus aur, tămâie și smirnă pruncului Iisus.

Datorită asocierii sale cu valoarea financiară ridicată, auriul este culoarea prosperității și a abundenței. Adăugarea auriului în decorul de sărbători este o modalitate de a celebra aceste daruri și de a invita și mai multă abundență. Este una dintre cele mai opulente culori de sărbătoare și apare frecvent în funde, ornamente, sfeșnice și alte decorațiuni strălucitoare.

Auriul poate fi, de asemenea, o metaforă pentru Steaua din Betleem.

Auriul are capacitatea de a face orice reuniune festivă să pară instant mai elegantă. Auriul amplifică sentimentul de celebrare și extravaganță pe care mulți îl resimt pe măsură ce sărbătorile duc spre un nou an”.

Semnificația culorii alb

Crăciunul este despre nașterea lui Iisus, iar albul se aliniază promisiunii lui Dumnezeu privind viața veșnică și puritatea, speranța și bunătatea pe care viața și moartea lui Iisus le reprezintă. În Biblie, albul face referire la puritate, lumină și sfințenie, fiind asociat cu sărbătoarea Crăciunului.

Dincolo de semnificația religioasă, albul este o culoare asociată natural cu zăpada proaspăt căzută din timpul iernii. Din acest motiv, decorațiunile albe pot fi păstrate pe tot parcursul sezonului.

Semnificația culorii mov

Movul este culoarea regalității, iar mulți creștini o asociază cu Regele Regilor, Iisus Hristo. Acesta este motivul pentru care movul apare frecvent în perioada Crăciunului, în anumite culturi.

Movul a fost considerat mult timp o culoare regală deoarece înainte de 1856, vopselele și pigmenții mov erau rari și doar cei foarte bogați și-i puteau permite. Situația s-a schimbat când studentul la chimie William Perkin a descoperit din întâmplare o metodă de a produce un colorant de nuanță mov, în timp ce lucra la un tratament pentru malarie la Royal College of London.

Chiar dacă descoperirea lui Perkin a făcut culoarea accesibilă tuturor, asocierea cu bogăția, regalitatea și misterul a rămas. Nicio altă culoare nu transmite mai bine ideea de special și esența sacrului decât movul.

