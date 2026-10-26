În weekend, Grindeanu a scris pe Facebook că, „spre deosebire de dreapta”, PSD nu se lamentează și nu aruncă inconștient în spațiul public scenarii apocaliptice despre ''incapacitatea de plată'', ci va schimba direcția României.

Nu a durat mult și, luni, 26 octombrie, a venit și replica lui Ilie Bolojan, tot pe Facebook, unde a scris că liderul PSD „ori nu înțelege nimic, ori îşi fabrică scuzele pentru un eşec”, susținând că Grindeanu vrea să găsească o scuză pentru că bugetul din 2027 nu va include promisiunile făcute "în mod populist".

Tot luni, într-o conferință de presă, Grindeanu a fost întrebat de jurnaliști cum răspunde afirmațiilor făcute de Bolojan la adresa sa, dar mai ales la cea referitoare la faptul că „domnul Grindeanu îşi asumă rolul unui premier de facto, anunţând activităţi şi stabilind, practic, agenda domnului Niculescu”.

„Am spus și mai devreme: eu sunt președintele Camerei Deputaților și sunt și președintele PSD, până la urmă, partidul care asigură susținerea politică în Parlament pentru Guvernul Niculescu. Dar prim-ministrul României este domnul Luca Niculescu și respect acest lucru. Și noi respectăm toate aceste lucruri. Avem și sper să avem, sunt convins, de fapt, că vom avea o colaborare cât se poate de onestă, de transparentă între Partidul Social Democrat, ca să spunem, partidul care susține direct această guvernare, și domnul Luca Niculescu. De altfel, PSD este singurul partid care și-a asumat această responsabilitate”, a declarat Grindeanu.

În continuare, președintele PSD i-a recomandat lui Bolojan „să lase un pic tonul mai jos” și să nu uite faptul că a votat Guvernul PSD-Niculescu.

„Domnul Bolojan a stat șase luni lipit de scaun și n-a făcut decât să adâncească criza, după care s-a făcut ce vă spuneam mai devreme, un fel de speaker motivațional, am văzut în weekend. Dar îi aduc aminte domnului Bolojan că a votat acest Guvern. Să nu uite niciodată acest lucru! Prin urmare, nu poate să fugă de răspundere. De aceea, îi recomand să lase un pic tonul mai jos, fiindcă ar trebui să fie mai constructiv. Repet, a votat acest Guvern.

Dacă PNL-ul nu vota acest Guvern, nu ar fi trecut de Parlament. Dar, e normal, până la urmă, ca președinte PSD, să mă coordonez cu miniștrii PSD. Decizia, în schimb, este la primul-ministru, în mod evident. Și acest lucru nu va fi schimbat și nu va fi contestat nici măcar o secundă”, a mai spus Grindeanu.