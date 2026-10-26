Declaraţia sa vine după ce ministrul Finanţelor Alexandru Nazare a spus că nu îşi doreşte taxe şi impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate.

Potrivit News.ro, Nazare a arătat că, în momentul când discutăm despre un program nou, care nu e bugetat, care trebuie finanţat, trebuie să avem şi o sursă de finanţare. Potrivit lui Nazare, decizia politică e în Guvern şi în Parlament, iar ministerul are grijă să menţină acest echilibru.

”Nu acceptăm risipa banului public. Dar nici nu acceptăm ideea că orice problemă a bugetului trebuie rezolvată punând noi taxe pe români şi pe firmele româneşti. De aceea, vreau să spun foarte clar: anul viitor, taxele pentru români şi companiile româneşti NU vor creşte. Economia are nevoie de predictibilitate”, a declarat Grindeanu.

El a precizat că PSD a intrat la guvernare pentru a rezolva problemele românilor.

”Alţii care au distrus economia şi au crescut cheltuielile statului cu 31 de miliarde faţă de 2025 văd că se cred acum speakeri motivaţionali. Este alegerea lor, dar să nu uite că au votat Guvernul”, a spus el, referindu-se la PNL.

El a subliniat că social-democraţii nu vor face greşeala de a se pierde în conflicte politice.

”Avem de rezolvat multe probleme concrete după un an şi jumătate de austeritate şi guvernare cu barda”, a spus liderul PSD.

El a ţinut să precizeze că PSD va fi factorul de echilibru între populismul fără soluţii şi austeritatea care sărăceşte populaţia şi blochează economia.

Ministrul Finanţelor a fost întrebat într-o emisiune televizată dacă ne aşteptăm la creşteri de taxe în 2027.

"Nu-mi doresc. Nu-mi doresc taxe şi impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În momentul când discutăm despre un program nou, care nu e bugetat, care trebuie finanţat, trebuie să avem şi o sursă pentru acel program nou pe care îl propunem. Trebuie să găsim surse de finanţare", a răspuns ministrul Finanţelor la Digi24, potrivit News.ro.

El a menţionat că la Ministerul de Finanţe el trasează nişte linii de siguranţă, de responsabilitate pe care trebuie să le urmăm astfel încât să nu avem derapaje.

"Integrăm soluţii pe care le primim de la toţi ordonatorii, propuneri de noi programe sau propuneri de eliminare a risipei, le integrăm şi le prezentăm Guvernului. Decizia politică e în Guvern şi în Parlament. Noi avem grijă şi ţinem să avem grijă să menţinem acest echilibru, ca să nu repetăm greşeli ale trecutului, în care, tot timpul, la final de an, derapam de la ţintele anunţate", a menţionat Alexandru Nazare.