Băsescu a mai spus că nu exclude posibilitatea ca, la un moment dat, Luca Niculescu să devină ţinta lui Grindeanu şi a arătat că preşedintele Nicuşor Dan a jucat siguranţa nesuspendării prin acest guvern, scrie News.ro.

”Avem un guvern deocamdată, asta ştim sigur. Guvernul e şi minoritar, în sensul că nu are o majoritate permanentă în Parlament, şi în sfârşit PSD-ul îşi asumă responsabilitatea pentru rezolvarea unor dificultăţi în care ei au băgat ţara. De data asta au rămas să plătească factura, dacă e ceva de plătit, sau să le construim statui dacă vor fi extraordinari în găsirea soluţiilor”, a spus Traian Băsescu.

”Stăpânul Guvernului va fi Sorin Grindeanu, dar nu direct, ci prin viceprim-ministrul Neacşu, care e experimentat. Prin Neacşu, Grindeanu le va transmite miniştrilor ce e de făcut. Deci şeful, de faptul, al miniştrilor PSD, va fi Neacşu în Guvern”, a spus fostul preşedintele.

El a precizat că, ”din când în când, ca să se ştie cine e jupânul, Grindeanu o să cheme miniştrii la partid, ceea ce a şi făcut”.

”Când ai un guvern PSD, ăsta-i mecanismul pe care ei funcţionează. De fapt, guvernul e la partid, nu la Palatul Victoria”, a subliniat Băsescu.

El a arătat că ”nu exclude posibilitatea ca, la un moment dat, Luca Niculescu, premierul, să devină ţinta lui Sorin Grindeanu”.

„Nu vă pot spune de ce a acceptat Luca Niculescu o formulă de asta, pentru că el a acceptat să fie premierul PSD-ului. El a avut libertate de la preşedinte să-şi aleagă varianta în care vrea să guverneze. El a mers pe varianta PSD, nu altcineva. Era destul de clar. (..) Probabil că a făcut jocul preşedintelui, dar e clar că el a optat să meargă cu un asemenea guvern”, a menţionat Traian Băsescu.

Băsescu: „La un moment dat, se va rupe lanțul de iubire” dintre Nicușor Dan și PSD

Potrivit fostului şef de stat, preşedintele Nicuşor Dan ”a jucat siguranţa nesuspendării”.

„Dacă preşedintele, să spunem, mergea pe mâna guvernului Mureşan, anunţând că desfiinţează, revocă Parlamentul dacă nu trece guvernul Mureşan, deci dacă ar făcut acest anunţ, cu certitudine guvernul trecea. Dânsul a făcut anunţul exact invers, nu e nici o problemă, indiferent ce ar fi, nu facem anticipate. Când a avut varianta cu PSD-ul, în bună înţelegere cu ei, când PSD-ul a preluat, practic, guvernarea, a spus că dacă nu trece, mergem la anticipate. Deci, formula magică pe care, şi dacă ar fi folosit-o la guvernul Veştea, trecea guvernul Veştea”, a subliniat el.

Potrivit lui Băsescu, „preşedintele a dorit un guvern PSD, pentru un motiv simplu, după părerea sa: are în PSD un aliat, ceea ce îl protejează de suspenzarea pe care o tot vântură AUR”.

„În cazul în care nu reuşea să-şi facă un aliat din PSD, riscul suspendării era destul de mare”, a mai comentat Băsescu.

Traian Băsescu a mai spus că în opinia sa nu crede că poate fi PSD un partener de nădejde pentru preşedintele Nicuşor Dan.

„În principiu, niciun partid nu face cadouri la nesfârşit. Deci, la un moment dat, se va rupe lanţul de iubire. Depinde când, depinde în ce situaţie. Sunt convins că, dacă s-ar agrava situaţia socială, PSD-ul va căuta orice formă de ieşire din responsabilitate şi va arunca şi spre preşedinte, şi spre premier, e stilul lor. (..) Poate merge şi la suspendare, dacă preşedintele le dă argumente”, a mai spus Băsescu.