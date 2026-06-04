Potrivit autorităților, în curte se aflau două case, iar proprietarii se aflau în una dintre acestea în momentul în care au observat că cea de-a doua locuință a luat foc. Din cauza orei târzii, incendiul era deja într-un stadiu avansat când a fost descoperit.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, o cisternă și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, locuința afectată, construită în mare parte din lemn, ardea generalizat. Pompierii au acționat pentru stingerea incendiului și împiedicarea propagării flăcărilor la cea de-a doua casă din gospodărie.

Primele cercetări indică drept cauză probabilă a incendiului un scurtcircuit electric.

Reprezentanții ISU reamintesc că multe incendii produse la locuințe au la bază defecțiuni ale instalațiilor electrice și recomandă verificarea periodică a acestora de către personal autorizat. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu folosească prize sau întrerupătoare defecte, să evite utilizarea aparatelor electrice cu cabluri deteriorate și să nu suprasolicite prelungitoarele prin conectarea simultană a mai multor consumatori.

Totodată, aparatele electrice nu trebuie lăsate sub tensiune atunci când nu sunt utilizate, deoarece pot deveni surse de incendiu.