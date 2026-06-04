Asta după ce, miercuri, ucrainenii au lansat 750 de drone peste Sankt Petersburg, fosta capitală imperială a Rusiei și orașul în care s-a născut Vladimir Putin.

Zeci de astfel de aparate de zbor au lovit terminalul petrolier, depozitele de combustibil și baza navală de la Marea Baltică.

Atacul a avut loc în ziua în care s-a deschis Forumul Economic din oraș, destinat atragerii de investiții. Discursul președintelui rus, programat pentru vineri, este acum sub semnul întrebării.

Zeci de drone ucrainene au căzut peste Sankt Petersburg, în cel mai amplu raid lansat vreodată de ucraineni asupra orașului de naștere al președintelui rus.

Filmările postate de localnici surprind numeroase explozii și incendii. Oamenii au postat imaginile asumându-și riscul de a ajunge la închisoare, întrucât autoritățile ruse tocmai au înăsprit pedepsele pentru difuzarea unor astfel de înregistrări, care arată că apărarea antiaeriană a metropolei părea inexistentă. Rușii încearcă să doboare dronele ucrainene cu mitralierele.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Riposta noastră va fi sistemică, cum, de altfel, este deja. Ce pot să vă spun este că operațiunea militară specială are ca obiectiv să prevină asemenea lovituri (ucrainene)”.

Dronele ucrainene au vizat în primul rând cel mai mare terminal petrolier din Rusia, cu o capacitate anuală de 12,5 milioane de tone și 21 de rezervoare. Instalația este de importantă strategică pentru securitatea națională a Rusiei.

Au fost de asemenea lovite o fabrică de echipamente pentru sisteme de aviație și rachete, dar si corveta Boiki.

O țintă simbolică a asaltului ucrainean a fost centrul de conferințe din Sankt Petersburg unde urma să înceapă Forumul Economic anual cu participare internațională, numit și Davosul Rusiei. Fumul dens declanșat de explozii a asigurat un fundal stânjenitor pentru sosirea delegațiilor. Însuși președintele Putin era așteptat să țină un discurs vineri, în ultima zi a evenimentului.

Spectaculosul raid ucrainean a survenit la o zi după unul dintre cele mai mari atacuri rusești asupra Kievului și a orașului Dnipro, soldat cu 22 de morți.

Samya Kullab, corespondent Associated Press: „Oamenii au fost prinși sub dărâmăturile propriilor case. În orașul Dnipro din centrul țării, de exemplu, trupul unui copil de 3 ani a fost scos de salvatori de sub dărâmături, împreună cu cel al mamei sale”.

La Kiev a sosit într-o vizită surpriză de solidaritate șeful NATO, Mark Rutte.

Mark Rutte, șeful NATO: „Ucraina are acum un succes atât de mare încât Putin nu a reușit să organizeze parada de 9 mai decât printr-un decret prezidențial emis de acest președinte (arată spre Zelenski). Și cred că i-ați permis să facă o paradă timp de două ore? Dar totul s-a terminat după o oră și 55 de minute. Așadar, el (Putin) n-a vrut să-și asume niciun risc”.